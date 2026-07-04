La Ruota della Fortuna, Malgioglio dà lezioni a Samira. E a Gerry fa una promessa

IPA Cosa è successo durante la puntata della Ruota della Fortuna il 3 luglio 2026

Tutti abbiamo un portafortuna: chi un amuleto dimenticato in fondo alla borsa, chi un rito scaramantico prima di un esame o di un colloquio. Gerry Scotti il suo ce l’ha in carne, ossa e paillettes, e si chiama Cristiano Malgioglio. Nella puntata di venerdì 3 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna, il conduttore ha riabbracciato quello che è stato il primo ospite nella storia del programma, ricordando che la sua presenza ha sempre portato bene. E a giudicare da come è andata la serata, con il campione Gaetano protagonista assoluto, la tradizione si è confermata.

Cristiano Malgioglio, il “maestro di portamento” di Samira Lui

L’ingresso di Cristiano Malgioglio ha regalato il momento più divertente della puntata. Dopo l’esibizione sulle note di Amore di contrabbando, il tabellone del round “Tormentoni”, Gerry Scotti ha invitato Samira Lui a salutare quello che lei stessa ha definito il suo maestro di portamento. Detto, fatto: il cantautore, senza farselo ripetere due volte, ha mostrato alla co-conduttrice come camminerebbe lui se il brano diventasse uno stacchetto, con Gerry a cimentarsi subito dopo nell’imitazione.

Per Gerry Scotti, con due maestri così, Samira non ce la può fare. Malgioglio poi, visibilmente emozionato, ha confessato di non perdere una sera del programma, pur non indovinando mai niente (beh, questo capita anche a noi da casa, ed è parte del divertimento). Prima di lasciare lo studio, ha promesso di tornare a ottobre con una novità importante: un disco in portoghese, che lo renderebbe il primo cantante italiano a inciderne uno.

Gaetano, il campione che non sbaglia un colpo

Se Malgioglio ha portato la fortuna, Gaetano ci ha messo tutto il resto. Il campione romano era reduce dalla serata di giovedì 2 luglio, quella dei 100mila euro vinti tra le lacrime di Samira, della moglie e dello stesso Gerry Scotti, che gli ha rinnovato i complimenti ricordando come al debutto sembrasse contrito e chiuso, per poi rivelarsi un grande campione da 134.700 euro in appena due serate. Per chi se lo stesse chiedendo, questa cifra in gettoni d’oro corrisponde a circa 83mila euro netti.

Contro Gaetano, gli sfidanti Zeno, project coordinator di Calvenzano, in provincia di Bergamo, e Paola, impiegata amministrativa della Regione Lazio arrivata da Ariccia. Sulla carta una gara, nei fatti un monologo. Gaetano ha risolto il primo round “Piatti estivi” dedicato alle sarde in saor (con Gerry a raccontare l’aneddoto sulle ricette di conservazione di una volta, cotoletta in carpione milanese compresa), guadagnando i primi 1.000 euro. Poi ha infilato “Cartoline da” su Mykonos salendo a 3.900 euro, il tabellone “Amore di contrabbando” fino a 9.500, e ancora “Ciak, si gira” con “Gli uccelli”, volando a 12.600 euro tra le battute di Gerry, secondo cui era un bene che Malgioglio se ne fosse già andato, altrimenti sarebbe rientrato pensando di essere chiamato in scena.

Il “Traghetto Express” a tema “Medio” lo ha portato a 18.600 euro, il “Triplete” sui deserti a 20.600. A fine fase centrale, il tabellino segnava un cappotto: Zeno fermo a 1.000 euro, Paola a zero.

La Ruota delle Meraviglie e il montepremi finale

Anche “L’Ultimo Round”, con il tabellone “A teatro”, è finito nelle mani di Gaetano, che ha sigillato la serata a quota 25.400 euro. Alla Ruota delle Meraviglie, davanti a tre frasi a tema “Perla”, il campione ha indovinato solo la terza, conquistando una busta verde. Gerry ha aperto la busta numero 1, da 15mila euro, e la numero 2, da appena 100: entrambe rosse. Nella verde, 1.000 euro. Il totale complessivo di Gaetano sale così a 161.100 euro in tre serate.

Il libro della Ruota e il ritorno della sfida con Affari Tuoi

Spazio anche a una novità fuori dallo studio: Gerry Scotti ha presentato il libro de La Ruota della Fortuna, disponibile in libreria e online, consigliandolo come compagno di vacanza perché è una sorta di libro-gioco. La puntata segnava inoltre il ritorno della sfida diretta con Affari Tuoi, tornato in onda proprio il 3 luglio dopo gli stop dovuti ai Mondiali. La Ruota, dal canto suo, arrivava da una serata d’oro: giovedì 2 luglio aveva toccato il 26,7% di share con quasi 4 milioni e mezzo di spettatori.