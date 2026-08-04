Un posto al sole, le anticipazioni del 5 agosto 2026: i sensi di colpa frenano Rossella

I dubbi di Clara e i sensi di colpa di Rossella: trama di "Un posto al sole" del 5 agosto

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Ufficio stampa Rai Rossella de "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 5 agosto 2026.

Nella puntata precedente

Rossella e Nunzio si apprestano a tornare a Napoli, mentre Luca si trova a dover fronteggiare un altro evento doloroso legato alla sua malattia. Anna, in un confronto a cuore aperto con Gianluca, proverà a scalfire la sua chiusura; nel frattempo Alberto dovrà spiegare a Federico perché il fratello non partirà con loro per le vacanze. Divorato dalla gelosia per Bice, Massaro è deciso ad affrontare Cotugno, ma Guido tenterà di farlo desistere dal suo proposito.

Anticipazione della puntata del 5 agosto 2026

Manuel continua a insistere per trascorrere del tempo con lo zio Eduardo e la sua famiglia; intanto Clara inizia a temere che dietro la ritrosia di Rosa ad accontentarlo si nasconda un motivo serio che lei ancora non conosce. L’aggravarsi della malattia di Luca preoccupa tutti e mette a dura prova Giulia. Rossella si sente sempre più in colpa nei confronti di Gianluca per avergli mentito. Niko, felice per il divertimento del figlio durante le vacanze, deve decidere se parlargli o meno della psicoterapia che inizierà a settembre.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 3 al 7 agosto.