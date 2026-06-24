Milly Carlucci è diventata nonna, il nome della nipote nasconde un omaggio dolcissimo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Milly Carlucci

Un nuovo, dolcissimo, capitolo per Milly Carlucci, lontano dai riflettori del sabato sera e dalle dinamiche della televisione. La conduttrice Rai è diventata nonna per la prima volta a 71 anni e l’annuncio è arrivato dalla diretta interessata attraverso una storia pubblicata sui social.

La figlia Angelica Donati e il marito, il Principe Fabio Borghese, hanno accolto la loro primogenita, una bambina il cui nome ha subito attirato l’attenzione dei fan della presentatrice: Camilla Maria. Una scelta che non è di certo casuale. Milly, infatti, all’anagrafe si chiama Camilla Patrizia Carlucci e il nome scelto per la neonata è dunque un tenero omaggio alla nonna.

L’annuncio è arrivato con grande discrezione, nel pieno dello stile che da sempre contraddistingue la famiglia Carlucci. Nessuna intervista esclusiva, nessun racconto dettagliato della nascita, ma soltanto la condivisione di una gioia privata che ha rapidamente conquistato l’affetto del pubblico.

Anche Angelica ha condiviso la stessa storia sui propri canali social, senza aggiungere ulteriori dettagli. La bambina arriva a circa due anni dalle nozze celebrate nel giugno 2024, suggellando un momento particolarmente felice per la Donati che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Classe 1986, è un’imprenditrice e manager nel settore Real Estate e delle costruzioni, esperta sui temi del proptech e dell’impatto della trasformazione digitale sul business immobiliare.

Il nome della prima nipote di Milly Carlucci

A colpire maggiormente è stato proprio il nome scelto per la piccola. Camilla Maria non è soltanto una decisione dal sapore classico ed elegante, ma racchiude un significato familiare molto profondo.

Per la conduttrice di Ballando con le Stelle, che raramente espone la propria vita privata, si tratta di un riconoscimento carico di tenerezza. Un legame che unisce simbolicamente nonna e nipote già dai primi giorni di vita della bambina.

La stessa Milly Carlucci aveva parlato in passato del desiderio di diventare nonna, sempre con grande delicatezza. Dopo il matrimonio della figlia Angelica, le era stato chiesto se sperasse nell’arrivo di un nipote. La sua risposta era stata prudente: “Non voglio mettere pressione a mia figlia”.

Quando nei mesi scorsi erano iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulla gravidanza, la conduttrice aveva scelto di mantenere il massimo riserbo. Ospite de La Volta Buona di Caterina Balivo, aveva spiegato: “L’abbiamo tenuta molto per noi, perché siamo un po’ scaramantici”.

Ora che la bambina è nata, la felicità può finalmente essere condivisa con il pubblico che da anni segue la presentatrice non solo per la sua carriera, ma anche per la sua immagine di donna profondamente legata alla famiglia.

Milly Carlucci torna a Ballando con le Stelle

L’arrivo della piccola Camilla Maria coincide con un periodo particolarmente intenso anche sul piano professionale. Mentre festeggia il nuovo ruolo di nonna, Milly Carlucci continua infatti a lavorare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, uno dei programmi di punta del palinsesto Rai.

La macchina organizzativa è già in movimento tra indiscrezioni sul cast, possibili nuovi concorrenti e dubbi legati alla composizione della giuria. Secondo le ultime voci, dovrebbero essere confermati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, mentre resta da chiarire il futuro di Selvaggia Lucarelli.

Sul fronte concorrenti, invece, continua a circolare il nome di Piero Marrazzo mentre sarebbero arrivati i primi rifiuti. A declinare l’invito della Carlucci sarebbero state Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez ma anche Chiara Ferragni e Francesca Pascale.

Adesso, almeno per qualche giorno, il lavoro può attendere. In casa Carlucci l’attenzione è tutta per la nuova arrivata. E per quella piccola Camilla che, già dal nome, porta con sé una storia di continuità familiare che emoziona, e non poco, nonna Milly.