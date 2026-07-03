IPA Milly Carlucci

Oggi, 3 luglio, la Rai presenta ad Ancona i palinsesti della stagione 2026-2027, e l’aria che si respira è a dir poco “torrida”. Dossier aperti, poltrone da assegnare, trattative ancora in bilico: il clima non è mai stato così teso. E in cima alle questioni più delicate (e urgenti) ce n’è uno che porta un nome preciso: Barbara D’Urso. Perché Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle, dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria, vuole un nome a tutti i costi: quello della D’Urso (e con ogni ragione).

Il pressing di Milly Carlucci per la giuria di Ballando

Il nodo riguarda il sabato sera di Rai 1, quello di Ballando con le Stelle, programma di punta della Rai. Milly Carlucci deve rimpiazzare una pedina importantissima, che negli anni ha dato tutto allo show: Selvaggia Lucarelli, che ha salutato la Rai per accasarsi a Mediaset, prima in veste di opinionista al GF Vip e successivamente come conduttrice de l’Isola dei Famosi. E la Carlucci avrebbe le idee chiare su chi vorrebbe al suo posto, ovvero proprio Barbara D’Urso. Un nome che saprebbe reggere benissimo il suo ruolo.

Questo ritorno avrebbe comunque una sua continuità, per certi versi. Lo scorso anno la D’Urso era stata una delle protagoniste dello show, ma dall’altra parte della barricata, in pista come concorrente. Un’avventura chiusa in bellezza, con un terzo posto in finale che ne aveva rilanciato l’immagine televisiva. E molti dei suoi fan avevano sperato di ritrovarla presto in altre vesti in tv, ma così non è stato.

A rendere la faccenda ancora più intricata ci sarebbe l’ingresso della politica. Stando a quanto scrive La Stampa, a spingere per l’approdo di D’Urso ci sarebbe il ministro Matteo Salvini, ma a Mediaset qualcuno avrebbe il potere di dire no. “C’è un veto che vale ancora in Rai”, si legge, ed è proprio quel muro a tenere la trattativa in una fase di stallo. “Milly Carlucci, che a Ballando con le Stelle ha perso la punta di diamante polemica della sua giuria, prega perché sia sostituita da D’Urso“.

I palinsesti Rai 2026/2027 ad Ancona

Se il rebus di Ballando scalda gli animi, i palinsesti che vengono presentati ad Ancona hanno anche altri fronti aperti. Uno su tutti riguarda Rai 3 e l’eredità di Federica Sciarelli, che mercoledì 1° luglio ha condotto la sua ultima puntata di Chi l’ha visto? dopo ventidue anni alla guida del programma. Un addio commosso, accompagnato da un’ondata di affetto sui social, che lascia però un vuoto tutt’altro che semplice da colmare. E, purtroppo, è già sfumata l’ipotesi più accreditata: quella di Stefano Coletta.

E se il totonomi è il tema centrale di queste ultime settimane, non solo per Ballando ma ora anche per Chi l’ha visto? , la sensazione è che la giornata di Ancona possa chiudersi senza verdetti. Anzi, con ogni probabilità sarà così. Troppo recenti certi addii, troppo delicati gli incastri: meglio prendere tempo, lasciar decantare, evitare strappi che poi potrebbero persino diventare difficili da ricucire. Il caso D’Urso e l’eredità di Sciarelli sembrano delle partite destinate a giocarsi nelle settimane a venire.