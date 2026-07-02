Federica Sciarelli, l’addio commosso a Chi l’ha visto? dopo 22 anni

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa Federica Sciarelli

Infine è giunto il momento che nessuno aveva previsto né si sarebbe mai augurato: Federica Sciarelli, dopo oltre vent’anni alla conduzione di Chi l’ha visto?, ha salutato il suo pubblico con un’ultima, emozionante, puntata. Nel farlo ha scelto lo stile sobrio che da sempre la contraddistingue, senza grossi proclami ma con un sentito ringraziamento non solo a chi in questi anni ha seguito le inchieste, ma anche alle famiglie delle persone scomparse che si sono affidate al programma.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? con un saluto pieno di gratitudine

Quella di mercoledì 1 luglio su Rai 3 non è stata soltanto la chiusura della stagione di Chi l’ha visto?, ma anche il congedo di una conduttrice che per 22 anni ha dato un’identità precisa a uno dei programmi più iconici della televisione italiana. Federica Sciarelli ha lasciato con una puntata importante, tornando ancora una volta sul caso di Elisa Claps – che negli anni ha seguito con attenzione – ma anche su quello della giudice Francesca Ercolini e di Alessandra Ollari.

Già a inizio puntata la conduttrice ha mostrato tutta la sua emozione, dicendo di essere colpita dai tanti messaggi ricevuti e invitando a non perdere quel senso di comunità costruito negli anni. Ma è solo alla fine che si è lasciata andare all’emozione con un discorso finale dal sapore dolceamaro.

Sciarelli ha preso la parola per salutare e ringraziare il suo pubblico, ma anche la Rai e Rai 3 in particolare, tutta la redazione e soprattutto i familiari delle persone scomparse, cioè chi in questi anni si è rivolto al programma cercando aiuto, ascolto e risposte. Poi ha ripercorso il suo lungo percorso alla guida di Chi l’ha visto?.

“Quando finisce una stagione si ringrazia sempre. È stata una stagione così lunga, ma per me questi 22 anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il Tg3 che mi ha formato, Rai3 che mi ha accolto. E devo ringraziare la mia bellissima squadra, tutti quanti lì uno accanto all’altro e c’è anche il nostro direttore Paolo Corsini. Vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, vi siete fidati di noi. Avete detto: ‘Federica pensaci tu’. ‘Squadra di Chi l’ha visto? pensateci voi’. E grazie ai nostri telespettatori che hanno aiutato chi ha chiesto aiuto. E io lo so, qualcuno di voi è sceso per strada quando cercavamo qualche persona che vagava senza contezza di sè e quella persona ce l’avete trovata e l’avete portata a casa. Abbraccio tutti e tutte”.

Da Elisa Claps a Denise Pipitone, le famiglie salutano Federica Sciarelli

A rendere ancora più intenso il commiato sono state le parole delle famiglie che, negli anni, hanno condiviso con la redazione un pezzo della loro storia. In studio sono intervenuti Gildo e Filomena Iemma, fratello e madre di Elisa Claps, una delle vicende più legate alla lunga stagione di Sciarelli a Chi l’ha visto?. Le parole di Filomena hanno colpito profondamente la conduttrice, che non ha nascosto la commozione.

Anche Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, ha voluto salutare pubblicamente la giornalista, ricordando un rapporto costruito nel tempo e una fiducia mai venuta meno. Sono messaggi che dicono molto sul ruolo umano, prima ancora che professionale, avuto da Sciarelli in tante storie entrate nella memoria collettiva, ma anche dell’impatto incredibile del programma di Rai 3.

Accanto agli appelli per le persone scomparse, sotto la sua conduzione il programma ha seguito grandi casi di cronaca, da Sarah Scazzi a Emanuela Orlandi, fino alla vicenda di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, allargando il proprio raggio d’azione. Un’impronta forte, riconoscibile, che ha reso Sciarelli una figura difficile da sostituire.

Quale futuro ora per Chi l’ha visto?

E adesso? La domanda è inevitabile. Dopo l’uscita di scena di Federica Sciarelli, in Rai si apre una partita delicatissima. Il programma proseguirà, ma il passaggio di testimone non sarà semplice: Chi l’ha visto? è ormai legato al volto, al tono e al metodo della sua conduttrice storica.

Tra i nomi circolati nelle ultime settimane ci sono volti noti del servizio pubblico e ipotesi interne alla trasmissione. Una soluzione nata dentro la stessa squadra potrebbe garantire continuità e rassicurare il pubblico, ma per ora il futuro resta aperto.