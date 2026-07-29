Barbara D’Urso, il giallo sul ritorno a Ballando con le Stelle tra firme e smentite

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso potrebbe presto ritrovare il pubblico di Ballando con le Stelle, ma questa volta lontano dalla pista. Le ultime indiscrezioni la indicano infatti tra i nomi più forti per la nuova giuria del programma condotto da Milly Carlucci, che dovrebbe tornare su Rai 1 alla fine di settembre. Sarebbe lei a prendere il posto di Selvaggia Lucarelli… o forse no?

Di conferme, almeno per ora, non ce ne sono. Eppure le voci si rincorrono da giorni, tra accordi descritti come quasi definiti, improvvisi dietrofront e smentite che non sembrano aver chiuso una volta per tutte la questione. Il risultato è un vero e proprio mistero televisivo, perfetto per l’estate: Barbara D’Urso sarà davvero nella giuria della prossima edizione? Cerchiamo di fare chiarezza.

Barbara D’Urso in giuria a Ballando con le Stelle

Secondo quanto si apprende in queste ultime ore, il confronto tra la conduttrice e la produzione di Ballando con le Stelle sarebbe entrato in una fase avanzata. Anzi, più che avanzata: a un passo dalla firma. Il ruolo ipotizzato è quello di giurata, una posizione che le permetterebbe di tornare nel programma con uno sguardo completamente diverso rispetto alla sua precedente esperienza.

Nell’ultima edizione, infatti, Barbara D’Urso aveva accettato di mettersi in gioco come concorrente insieme al ballerino Pasquale La Rocca. Tra coreografie, emozioni e giudizi non sempre morbidi, era riuscita ad arrivare fino alle battute finali conquistando il terzo posto. La sua partecipazione aveva inevitabilmente attirato grande attenzione, trasformandola in uno dei volti più discussi della stagione.

Ora quel percorso potrebbe avere un seguito. Non più abiti da gara e prove in sala, ma palette, voti e commenti dal tavolo dei giudici. Un cambio di prospettiva che avrebbe anche un forte peso mediatico, considerando il lungo periodo trascorso dalla presentatrice lontano da un incarico fisso nella televisione generalista.

Il posto libero e le altre ipotesi sul tavolo

La produzione starebbe lavorando al nuovo assetto della giuria dopo l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli – la giurata più tranchant – impegnata in altri progetti televisivi. Nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi e, tra le possibili alternative, è circolato anche quello di Simona Ventura.

La candidatura di Barbara D’Urso, inizialmente accolta con una certa cautela, avrebbe però guadagnato terreno in queste ultime ore. Le voci di corridoio parlano di una scelta sostenuta direttamente dal gruppo di lavoro di Milly Carlucci, intenzionato a puntare su una personalità capace di portare esperienza, ironia e una buona dose di imprevedibilità.

Resta comunque un elemento decisivo: nessuna delle persone coinvolte ha ancora ufficializzato la trattativa. Il silenzio della diretta interessata, unito alla prudenza della Rai, lascia aperti tutti gli scenari.

Un nuovo capitolo in tv dopo gli anni a Mediaset

Per Barbara D’Urso, l’ingresso nella giuria rappresenterebbe molto più di una semplice partecipazione televisiva. Dopo la fine della lunga esperienza a Mediaset, la conduttrice ha scelto apparizioni selezionate, tanto teatro e nuovi progetti, senza però tornare alla guida stabile di un programma.

Ballando con le Stelle potrebbe quindi diventare il luogo giusto per inaugurare una nuova fase professionale per una delle conduttrici più amate della tv. Un ritorno importante, ma senza riproporre i ruoli che l’hanno resa celebre.

Il programma, intanto, si prepara a una stagione ricca di cambiamenti. Anche il cast dei concorrenti è ancora in costruzione e diversi nomi continuano a circolare senza conferme. Come nei migliori gialli, per sapere come andrà a finire bisognerà aspettare l’ultima pagina.