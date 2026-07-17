Elisa Maino e Vicario, è nato un amore: le rose rosse e gli indizi

Fra Elisa Maino e il calciatore Guglielmo Vicario sarebbe nato un amore tenuto segreto: l'indizio in un video

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IPA Elisa Maino e Guglielmo Vicario

Elisa Maino e Vicario formerebbero una delle nuove coppie nel mondo dello showbiz. Fra l’influencer e il calciatore sarebbe infatti nato un amore tenuto, almeno per ora, segretissimo.

Elisa Maino e Guglielmo Vicario, è nato un amore?

Sono tanti gli indizi che lasciano pensare che fra Elisa Maino, celebre influencer, e Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ci sia un sentimento. A destare sospetto, qualche settimana fa, era stato il viaggio dei due a Ibiza. Elisa e Vicario erano stati avvistati insieme alla celebre discoteca Ushuaia per una serata di divertimento con gli amici.

Poco dopo i fan avevano notato numerosi scambi di Like, iniziando a ipotizzare un possibile legame sentimentale. Ad alimentare i gossip è in seguito arrivato un post pubblicato su Tik Tok da Elisa Maino. Nella clip l’influencer mostra un enorme mazzo di rose rosse ricevuto in regalo da un ammiratore di cui non ha svelato l’identità.

“Chi mi conosce sa, io sto impazzendo”, ha commentato. In tanti hanno commentato, affermando che il regalo potrebbe essere stato fatto proprio da Vicario. Già in passato infatti il calciatore aveva fatto dei regali simili alla sua ex, Antonella Fiordelisi, noto volto televisivo.

“Ma Guglielmo Vicario usa lo stesso copione con tutte – ha commentato un utente -. Elisa Maino che scrive anche “impazzisco” senza sapere che prima di lei sono impazzite Antonella e pure Eva Gini”.

L’amore (finito) di Elisa Maino e Bresh

Nel passato di Elisa Maino c’è una storia d’amore importante con Bresh. Una relazione durata due anni e vissuta nel massimo riserbo, ma con una complicità fra l’influencer e il cantante ben visibile in pubblico. Anche l’addio era avvenuto lontano dai riflessioni e senza dichiarazioni pubbliche, ma con alcuni riferimenti spuntati nei brani di Bresh che lasciavano intendere un possibile tradimento.

A fine gennaio 2026 in Introvabile, il cantante svelava: “Non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita (come? No, in senso lato). Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario”.

Nel passato di Vicario invece, come rivelato anche dai follower di Elisa Maino, c’è una storia d’amore con Antonella Fiordelisi. Una love story durata pochi mesi e terminata con numerosi gossip. A parlarne era stata proprio l’ex gieffina nel corso

“Perché è finita con Vicario? – aveva spiegato ospite del podcast di Luke Mariani -. Non può mai essere finita una cosa che non è mai iniziata. È una persona che ho frequentato, è una persona che mi ha fatto stare molto bene perché è un bravissimo ragazzo, educato e con tanti valori. Mi ha fatto stare molto bene, quindi mi ha portato un momento di spensieratezza di cui avevo bisogno, però non sono mai stata fidanzata!”.

“Lo so che piacerebbe a tutti poter dire cose che non sono mai successe – aveva aggiunto -, ma in realtà non sono mai stata cornificata, anzi, è stato un ragazzo splendido ed entrambi abbiamo bellissimi ricordi di due mesi indimenticabili. Basta con le fake news”.