Nelle ultime ore, i fan di Bresh si sono molto preoccupati. Il cantante genovese ha pubblicato sui social foto che lo mostrano con il viso ricoperto di graffi e ferite. A causarle, l’attacco di un cane dalle dimensioni importanti, che lo ha aggredito in circostanze che Bresh ha preferito non raccontare. Per fortuna, così come da lui stesso ha assicurato, non si tratta di nulla di grave e, presto, il giovane artista potrà rimuovere bende e cerotti.

Bresh ferito in volto da un dobermann

“Sta roba del pirata mi è sfuggita di mano” ha scritto Andrea Brasi, in arte Bresh, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La criptica didascalia accompagna due foto che hanno destato la preoccupazione di tutti i fan del cantante genovese: nella prima lo si vede con graffi sul viso e grandi cerotti sulle guance; nella seconda Bresh si asciuga con un panno il sangue dal viso. Cos’è successo si chiedono in migliaia tra i commenti e la spiegazione arriva poche ore dopo.

Successivamente, Brasi ha infatti postato nelle storie una doto con la scritta: “Dobermann 1 – Andrea 0”, facendo dunque intendere che le ferite sono state causate da un cane. “Ragazzi di nulla di grave – ha precisato – ieri sera ho avuto un piccolo quiproquo con un dobermann”. Il rapper la prende con ironia e, mettendo un punto all’argomento, scherza: “Ma l’abbiamo chiusa in maniera diplomatica, mi ha chiesto scusa”.

La ferita sullo zigomo sembra essere profonda a giudicare dalla quantità di cerotti necessari a contenerla, ma i graffi vicino al naso, fortunatamente, non hanno raggiunto l’occhio, che non ha subito alcuna lesione. Tutto è bene quel che finisce bene, seppur la paura sia stata tanta.

L’esordio a Sanremo e l’amore con Elisa

Bresh è uno dei più popolari tra i musicisti italiani di nuova generazione. Il rapper classe 1996 debutta nel 2012, a neppure vent’anni, collaborando con altri nomi destinati a diventare noti come quello di Tedua. Nel 2019 arriva il primo disco, Oro blu, da cui è tratto il singolo Angelina Jolie, che gli vale il triplo disco di platino.

Scala le classifiche collaborando con altri artisti, per poi tornare da solista nel 2023 con il brano Altamente mia. Nel 2024 è ospite del Festival di Sanremo, dove duetta con Emma su un medley di canzoni di Tiziano Ferro. Nel 2025 sul palco dell’Ariston ci torna da big, non vince ma si fa notare per qualche disguido tecnico che, così come l’attacco canino, prende con grande ironia.

Oltre che per la sua musica, Andrea Brasi è noto anche per la relazione con l’influencer Elisa Maino. Il cantante e la ragazza, tra le più seguite dai giovanissimi di TikTok Italia, fanno coppia fissa dal 2013, facendo sognare i propri fan con post condivisi e romantiche dediche. Seppur, si vocifera, che l’idillio sia giunto al termine e che la loro relazione si sia conclusa a dicembre 2025. Nessuna conferma ufficiale, ma di foto insieme non ce ne sono più e pare che i due abbiano anche smesso di scambiarsi like e cuoricini. Piccole cose che per un’influencer vogliono però dire tanto.

