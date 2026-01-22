Bresh, il nuovo singolo Introvabile: di cosa parla

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Bresh Bresh, il nuovo singolo è "Introvabile": di cosa parla

Dopo l’uscita e il successo di Mediterraneo, il suo ultimo album, Bresh torna a fare musica con un regalo a sorpresa per i suoi fan. Il cantante ligure annuncia l’arrivo di Introvabile, un nuovo singolo che apre per lui un anno di impegni e grandi emozioni collegate, come sempre, alla bellezza della sua musica.

Il nuovo pezzo, disponibile in radio e in digitale, racconta un’intimità fragile e profonda, confermando ancora una volta la sua capacità di trasformare i sentimenti in canzoni.

Bresh pubblica “Introvabile”: di cosa parla la canzone

Introvabile segna un nuovo giro di boa nel percorso di Bresh: una carriera che negli ultimi anni lo ha portato a diventare una delle voci più riconoscibili della sua generazione. Il singolo, in rotazione da venerdì 23 gennaio 2026, arriva come un tassello naturale dopo il successo di Mediterraneo, ma anche come un passo in avanti, ancora più intimo e istintivo.

Dopo Mediterraneo, un album di 16 tracce attraversato dal filo rosso del viaggio, del mare e della ricerca di sé, il nuovo anno si apre con una visione che resta coerente ma si fa ancora più essenziale. Introvabile è costruita su un giro di chitarra che lascia spazio alle parole e alle emozioni.

Un’atmosfera curata anche a livello produttivo grazie al lavoro di SHUNE, Rocco Biazzi e Juli, che lavora anche accanto a Olly. Professionisti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo, lasciando respirare ogni sfumatura emotiva.

È qui che Bresh sceglie di mettersi a fuoco, raccontando senza filtri le contraddizioni, le fragilità e i non detti che spesso abitano una relazione. Il brano si muove su un equilibrio delicato, confermando la sua capacità di trasformare sentimenti complessi in immagini semplici ma incredibilmente a fuoco.

Il tutto è accompagnato da un testo che mette in primo piano la sua indole più poetica ed emotiva, quella che negli anni ha conquistato chi lo ascolta. Non a caso, lo stesso Bresh ha definito Introvabile “un pezzo di pancia che voglio fare uscire subito”: una frase che racconta bene l’urgenza emotiva che attraversa il singolo.

Bresh, un anno denso di successi e un 2026 internazionale

Il 2025 è stato un anno decisivo per Bresh. Oltre all’uscita di Mediterraneo, il cantautore ligure ha infatti vissuto mesi intensi che lo hanno portato a calcare il palco del Festival di Sanremo e a collaborare con Cristiano De André, confrontandosi così con una delle eredità musicali più importanti della canzone italiana.

Quest’anno Bresh non è tra i Big della kermesse sanremese, ma per lui si apre comunque un nuovo calendario fitto di appuntamenti e, soprattutto, di prime volte.

Per la prima volta, Bresh arriverà anche in Europa con tre date che lo vedranno protagonista a Parigi, Londra e Barcellona.

L’estate, invece, avrà il sapore di casa. A luglio arriva Mare Nostrum, quattro date speciali al Porto Antico di Genova, la sua città, un luogo simbolico che da sempre accompagna la sua musica.