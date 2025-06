Bresh, perché ha annullato i concerti e l’annuncio dell’uscita di Mediterraneo

Fonte: IPA Bresh

In un momento denso di emozioni e impegni, segnato dall’uscita del nuovo album Mediterraneo, Bresh si trova a vivere una sensazione dolceamara. Mentre si prepara a condividere con il pubblico un nuovo viaggio musicale – di cui Mediterraneo è la colonna sonora – annuncia ufficialmente l’annullamento delle date estive del tour.

Una scelta necessaria e ponderata, che gli permette di tornare sul palco in autunno con uno show ancora più curato, pensato per offrire alle persone che lo seguono un’esperienza ancora più intensa.

“Mediterraneo”, il nuovo album di Bresh

Ventotto anni, un amore per la musica ispirato anche dai cantautori suoi conterranei della scuola genovese, e la voglia di raccontarsi sulle note di un elemento che rappresenta tanto del suo vissuto: il mare.

Ed è così che Bresh, all’anagrafe Andrea Brasi, dal 2012 porta avanti la sua carriera musicale: due album all’attivo e una partecipazione al Festival di Sanremo 2025 che ha permesso al pubblico di scoprirlo o di riscoprirlo. Cantante dall’animo salmastro, in una Tana del granchio, accanto a un Cristiano De André in una serata duetti densa di imprevisti ed emozioni dal gusto genovese.

Esperienze emozionanti e formative che lo hanno spinto a scrivere e pubblicare un terzo nuovo album: Mediterraneo. Il progetto, disponibile a partire da venerdì 6 giugno 2025, è composto da 16 tracce tra editi e inediti che chiudono una trilogia importantissima per il cantante.

Filo rosso, ancora una volta, è il mare: un elemento carissimo al cantante, che lo riporta alle sue origini e che richiama la possibilità di viaggiare, partire e tornare, seguendo le onde e l’imprevedibilità delle maree.

Denso di ragionamenti intimi e introspettivi, Mediterraneo è anche un disco dedicato alla libertà, alla voglia di leggersi dentro in un viaggio che ci attraversa: “È un album pensato per i sognatori, per chi ha bisogno di speranza. Col senno di poi, mi rendo conto di averlo realizzato soprattutto per riuscire a restare a galla, a mantenere un equilibrio tra gli sbalzi d’umore, tra le maree interiori. È stata un’autoanalisi, una forma di autoterapia, come tutta la musica che ho sempre fatto” ha spiegato il cantante.

Per ottenere questo risultato, Bresh si è anche affidato a una serie di amici e colleghi che affrontano questo viaggio con lui: all’interno della tracklist, infatti, si possono scorgere i nomi di Tedua, Kid Yugi, Sayf e Achille Lauro.

Bresh annulla i concerti estivi

Dopo mesi di lavoro su Mediterraneo, Bresh si è trovato davanti a una scelta difficile: fermarsi un momento con i concerti per poter offrire, in autunno, uno spettacolo all’altezza di ciò che ha creato.

Ad annunciarlo lo stesso cantante poco dopo la notizia dell’annullamento dei concerti da parte di Rkomi. A differenza del cantante de Il ritmo delle cose, Bresh ha voluto spiegare personalmente i motivi della scelta: “Il tour è stato annullato in questo momento perché siamo usciti un po’ troppo tardi con il disco, non c’era la possibilità di preparare uno show adeguato, c’erano delle date che stavano andando molto bene, altre un po’ meno bene, allora abbiamo deciso, a malincuore, di dedicare tutte le energie ai palazzetti”.

Annullate quindi le quattro date che avrebbero dovuto portarlo in giro per l’Italia tra luglio e agosto, ma ancora valida la possibilità di ascoltarlo in live in autunno: “Adesso comunicheremo ufficialmente ai fan. È stata una decisione presa da poco, e mi dispiace davvero tanto. Chiedo scusa ai fan con il cuore in mano ma ci sono i palazzetti. Milano è quasi sold out, Roma all’80% di capienza circa”.

La tracklist di “Mediterraneo”

In attesa di poter godere della musica di Bresh in live, i fan possono comunque iniziare a cantare il nuovo album e prepararsi alle date autunnali nei palazzetti. Qui la lista completa delle tracce: