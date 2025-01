Sanremo 2025, Bresh canta La tana del granchio. Di cosa parla la canzone

Bresh torna sul palco di Sanremo dopo l'avventura come ospite: di cosa parla la canzone "La tana del ganchio"

Fonte: IPA Bresh

La 75esima edizione del Festival di Sanremo vede, tra gli altri, anche il ritorno sul palco di Bresh. Il cantante genovese, che nel 2024 aveva partecipato alla kermesse in qualità di ospite, ora è pronto a vivere l’avventura da protagonista grazie a La tana del granchio, brano che gli ha permesso di rientrare tra i 29 Big in gara.

Bresh, cosa canta al “Festival di Sanremo 2025”

Per la prima volta sul palco di Sanremo, almeno come concorrente in gara, Bresh è pronto a raccontarci qualcosa di sé e della sua idea di musica con un brano intitolato La tana del granchio.

Il cantante genovese, che nel 2024 era stato invitato da Emma per partecipare alla serata delle cover con un medley delle canzoni di Tiziano Ferro, riappare alla kermesse con la volontà di divertirsi e fare del proprio meglio in un 2025 che appare pieno di grandi progetti e soddisfazioni.

Invogliato a partecipare al Festival per provare a concretizzare ancor di più una carriera che lo ha visto esplodere soprattutto dopo la sua Guasto d’amore, canzone spesso cantata negli stadi durante le partite del Genoa, il cantante spera di rendere felici e orgogliosi i componenti della sua famiglia con un pezzo di cui ha voluto raccontare poco, proprio per non privare il pubblico dell’effetto sorpresa.

Quel che è certo, è che all’interno del Sanremo di Bresh non mancherà la Liguria: legatissimo alle sue origini genovesi, durane la serata delle cover duetterà con Cristiano De Andrè in Creuza de mä, capolavoro di Fabrizio de Andrè.

Di cosa parla “La tana del granchio”

Sereno ed entusiasta della partecipazione al Festival, Bresh sembra non voler svelare troppi dettagli della canzone proposta a Carlo Conti. Parlando del brano, il cantante ha spiegato che può essere visto come un paradosso, aggiungendo di volersi concentrare su una tematica importante: la difficoltà nell’esprimere delle emozioni forti.

In una recente intervista ha poi aggiunto che la sua La tana del granchio è: “Un inno alla libertà, che è forse la cosa a cui possiamo sperare e ambire, che ci manca più di tutto”.

Nessuna anticipazione per ciò che riguarda il titolo della canzone, che appare interessante e criptico: quel che è certo è che Bresh, conscio dell’importanza della kermesse, ha scelto una canzone che sente incollata addosso, che ha scritto insieme ad amici stretti, e che spera possa essere cantata a squarciagola perché, a suo parere, molto originale.

“La tana del granchio”, testo della canzone di Bresh

Notizia in aggiornamento