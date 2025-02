Le fidanzate dei “belli” di Sanremo: Achille, Olly, Bresh, Rkomi e Irama

Fonte: IPA Achille, Bresh, Irama, Olly, Rkomi: Generazione B (bellocci)

Mai come quest’anno il Festival ha smosso gli ormoni non solo maschili ma anche femminili. Perché se Elodie, Rose e Clara hanno fatto brillare gli occhi ai maschietti, almeno 3 o 4 artisti uomini , soprattutto della nuova leva, hanno invece strappato una esclamazione unanime alle spettatrici del gentil sesso, da 15 a 70 anni: “Ahpperò!”. Non solo i già apprezzati Achille Lauro e Irama, ormai veterani del Festival, ma i giovanissimi Bresh e soprattutto Olly si sono fatti apprezzare tanto per le loro canzoni quanto per l’indiscussa presenza scenica. Soprattutto perché, diciamolo, dopo tutta una generazione di trapper solo borchie-turpiloqui-aggressività, vera o spacciata a fin di marketing, sta emergendo un nuovo tipo di sex symbol, più dolce e rassicurante. Faccia da bravi ragazzi, gentili ma al tempo stesso “stropicciati” quanto basta per risultare sexy e accattivanti. Alzi la mano chi non è andata a cercarne in rete età, biografia e soprattutto fidanzate ufficiali. A chi non l’avesse fatto, diamo una mano noi:

Achille Lauro, innamorato di tutte

È Senza dubbio il più ammirato e conteso dalle donne, che siano fan o addette ai lavori. Gira voce che per lui ci fosse al Festival una schiera di pretendenti che arrivava fuori confine ligure, e ad ogni evento le donne si gettino ai suoi piedi. Sarà quella faccia a metà tra il maledetto e il galantuomo, ma davvero Achille Lauro mette d’accordo tutte, piace trasversalmente alla teenager come alla settantenne. Lui gigioneggia da sempre, sembra che le ami tutte e nessuna in particolare. Lo ha proprio detto in una intervista al Festival: “Ma io le amo tutte”. Nel 2019 aveva confessato nel salotto di Mara Venier di essere fidanzato con una ragazza da 10 anni e su Chi poco dopo erano uscite delle foto con la presunta compagna, tale Francesca. Successivamente aveva però aveva confessato di essersi lasciato e poco prima del Festival era uscito insistente il gossip che lo vorrebbe vicino alla sorella di Sarah Toscano, l’imprenditrice Giulia. Lui tace, come ha sempre fatto, raccontando pochissimo della sua vita privata e dichiarandosi innamorato delle genere femminile a 360°. Sentimentale furbacchione!

Olly: vittoria a Sanremo e nel cuore delle donne

Olly, vero nome Federico Olivieri, nato a Genova nel 2001, eletto immediatamente sex symbol, ancora prima della vittoria a Sanremo, questo ragazzone – 195 cm! – genovese, bicipite scolpito e sorriso da bravo ragazzo, ha conquistato tutti. Un gigante buono, educato (e laureato) quanto basta per piacere alle mamme ma stropicciato quel tanto per garbare anche alle figlie. Sebbene lui neghi di essere fidanzato (“Quindi sei single?” gli chiedono in conferenza stampa e lui secco: “Sì”) al momento, voci di corridoio lo vorrebbero vicino alla bella Benedetta Quagli, modella e imprenditrice. Che guarda caso postava in quei giorni stories da Sanremo. Ai posteri…

Bresh, il suo cuore batte per Elisa

Bresh, ovvero Andrea Emanuele Brasi, classe 1996, altro cantante entrato nel cuore di molte, altro artista ligure come Olly, tra l’altro. Fidanzatissimo da tre anni con Elisa Maino, influencer, con 6 milioni di seguaci su TikTok.

Rkomi, il ritmo dell’amore per Viviana

Rkomi, al secolo Mirko Martorana, milanese classe 1994, dopo il breve flirt con Paola di Benedetto nel 2022, è ufficialmente fidanzato con Viviana Vogliacco, barese di origini jugoslave e austriche, finalista alla 77esima edizione di Miss Italia ed ex arbitro di calcio. La relazione è venuta alla luce a novembre 2024, quando la ragazza ha pubblicato sui social delle fotografie insieme a lui.

Settembre, così piccolo, così seducente

Andrea Settembre: napoletano classe 2001, vincitore della sezione giovani, ha dai tempi di X Factor una nutrita schiera di fan. Chi lo ha intervistato giura che è di una dolcezza disarmante, ed è probabilmente questo il segreto del suo successo, risposta all’immagine di un machismo imperante e ormai asfissiante della musica. Nel loft di X Factor aveva rubato il cuore di Maria Tomba, ritrovata proprio sul palco di Sanremo, ma lui no si lascia sfuggire nulla su probabili fidanzate.