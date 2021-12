Achille Lauro tra Francesca e Sanremo 2022: chi è la fidanzata storica e segreta del cantante

Festival di Sanremo 2022: le date, il cast e le prime indiscrezioni

Achille Lauro sta per fare il suo ritorno a Sanremo 2022 e i fan non vedono l’ora di poter rivedere il cantante sul palco dell’Ariston dopo le performance straordinarie degli anni passati. Al suo fianco, in silenzio e senza troppo clamore, c’è Francesca: la storica e segreta fidanzata di Achille Lauro fa parte della vita del cantante da anni nonostante sia sempre rimasta in un angolo, ma chi è?

Chi è Francesca, la fidanzata di Achille Lauro

Non si tratta di una nuova fiamma, ma di una relazione importante e duratura. Quella tra Achille Lauro e Francesca è una storia che va avanti da più di tre anni, ma i due ragazzi hanno scelto di difendere la loro privacy. In una vecchia intervista con Mara Venier a Domenica In, Lauro ha rivelato, in merito all’amore, che per lui è molto importante.

Senza dubbio lo è per molte persone, potremmo dire, ma forse per l’artista questa importanza comprende anche il voler proteggere la relazione dagli haters (gli “odiatori dei social) o dai fan troppo invadenti. Quello che si sa in merito a Francesca, però, è davvero poco. La ragazza, infatti, sembra non appartenere al mondo dello spettacolo e questo semplifica ulteriormente il tentativo di Lauro di mantenere privata a tutti gli effetti la sua vita di coppia.

L’ultima occasione in cui i due sono stati avvistati insieme è stata la festa di compleanno di Lauro a Sabaudia, in cui i fidanzati sono stati paparazzati a cena, ma l’unica informazione che abbiamo in merito a Francesca, e che possiamo estrapolare dalle poche foto, è che sicuramente è bellissima e insieme formano una coppia decisamente in sintonia.

Achille Lauro a Sanremo 2022 con Domenica

Manca davvero poco alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2022 e tra gli artisti pronti per salire sul palco dell’Ariston c’è proprio Achille Lauro, reduce dalle precedenti e strabilianti esibizioni che lo hanno reso protagonista ogni serata, rendendola ancora più speciale.

Dalla tutina color carne al bacio con Boss Doms, quella di Achille è stata una presenza sempre con il colpo ad effetto e, chissà, se anche quest’anno abbia o meno nel cassetto qualcosa di altrettanto pungente e sensazionale. Come svelato durante la puntata dedicata alla selezione delle canzoni per Sanremo Giovani, il brano che presenterà sul palco si intitola Domenica e i fan non vedono l’ora di ascoltarla e di scoprire il nuovo ritmo emozionante che l’artista ci regalerà dal prossimo 1° febbraio.