Sanremo 2020, la compagna di Boss Doms reagisce al bacio con Achille Lauro

Achille Lauro è l’artista che più ha catalizzato l’attenzione del pubblico durante il Festival di Sanremo 2020. Le sue esibizioni, decisamente stravaganti e originali, hanno attirato numerosi applausi ma anche qualche critica, che colpisce anche il collega e amico del cantante, Boss Doms. A mettere a tacere le polemiche, però, ci ha pensato la compagna del chitarrista: Valentina Pegorer.

Valentina Georgia Pegorer, speaker radiofonica e dj, è la compagna di Boss Doms, all’anagrafe Edoardo Manozzi, dal 2017. I due si sono conosciuti durante le registrazioni di Pechino Express, al quale hanno partecipato come concorrenti in compagnia di Ema Stokholma e Achille Lauro. Dal loro amore, nel gennaio del 2019, è nata una bellissima bambina: la piccola Mina.

Le esibizioni di Achille Lauro e Boss Doms, e i loro look eccentrici, spesso sollevano polemiche che non risparmiano Valentina. E, proprio mentre i due si esibivano e si scambiavano un bacio sul palco di Sanremo durante la finale, la speaker ha deciso di rispondere e di chiarire la sua posizione tramite un post sul suo canale Instagram:

Esempio di messaggio che ricevo spesso: “Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonché padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?”. Esempio di mia risposta: “Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?”. Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso. Grazie Edoardo. Non potresti che essere tu.