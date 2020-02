Chi è Michele Di Bisceglie, l’acconciatore di Achille Lauro

editato in: da

Sanremo 2020, i look del 6 febbraio: terza serata

Il look di Achille Lauro – che nel corso della serata dei duetti del Festival di Sanremo ha stupito tutti proponendo una struggente versione de Gli Uomini non Cambiano in coppia con Annalisa – è senza dubbio una delle cose che ricorderemo di questa edizione della kermesse.

Il cantante romano, classe 1990, sia nel corso della serata d’esordio, sia durante il duetto con Annalisa, si è presentato sul palco con un hair style curato da Michele Di Bisceglie, professionista che si era occupato dei suoi capelli già l’anno scorso in occasione del debutto sul palco di Sanremo con Rolls Royce.

Chi è Michele Di Bisceglie? Titolare del salone Arketipo Hair, situato a Ruvo di Puglia (ma anche a Trani e a Corato), è uno degli hair stylist più richiesti dai VIP. Come si può leggere dal suo profilo Instagram, Di Bisceglie è nato nel 1978 e ha aperto il suo primo salone nel 1999 ad appena 21 anni.

Michele Di Bisceglie – che ha una sorella di nome Luciana ed è sposato dal 2008 con Floriana – da allora di strada ne ha fatta tanta. Come già detto, l’hair stylist che si è occupato dell’acconciature di Achille Lauro e di Boss Doms ha oggi tre store in Puglia e, nel corso della sua carriera, ha regalato tocchi di classe al look di diversi VIP.

Giusto per fare un esempio si può ricordare lo chignon sfoggiato da Alessandra Mastronardi nel corso della serata conclusiva della Mostra del Cinema di Venezia (Di Bisceglie ha curato anche gli altri hair look dell’attrice 33enne durante i suoi impegni in laguna nel settembre 2019).

Sempre affiancato dal suo staff, Michele Di Bisceglie è stato una presenza importantissima dietro le quinte di #Selfie: Le Cose Cambiano, trasmissione Mediaset condotta da Simona Ventura nel 2016. L’esperienza a Sanremo con Achille Lauro e il suo chitarrista non è la prima per Di Bisceglie. Il parrucchiere pugliese (di Ruvo di Puglia per la precisione) si è infatti occupato dell’hair look di Piefrancesco Favino sia nel 2018, sia nel 2019.

Michele di Bisceglie è presente su Instagram con un account personale, tramite il quale condivide soprattutto scatti relativi al lavoro – le foto dedicate al lato privato della sua vita sono davvero pochissime – dando spazio a look creati per eventi come Sanremo, la Biennale di Venezia e le sfilate milanesi.