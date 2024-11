Achille Lauro avrebbe una nuova fidanzata: è la sorella della cantante di Amici

Novità in amore per Achille Lauro, avvistato in discoteca in teneri atteggiamenti dopo la fine del lungo legame con una ragazza di nome Francesca

Fonte: Getty Images Achille Lauro

Achille Lauro avrebbe ritrovato l’amore. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’interessato ma il cantante, attualmente impegnato a X Factor in qualità di giurato, sarebbe stato avvistato in teneri atteggiamenti con una ragazza. E non una qualsiasi: si tratta di Giulia Toscano, sorella di Sarah, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi che ha trionfato lo scorso anno nel talent show di Canale 5.

Achille Lauro fidanzato con la sorella di Sarah Toscano?

Achille Lauro e Giulia Toscano sono una coppia? È quello che si chiedono i fan dopo che i due sono stati avvistati in discoteca. A raccogliere la segnalazione l’esperta di gossip Deianira Marzano. Una fonte ha assicurato che tra i due ci sarebbe molto più di una semplice amicizia. Forse un flirt in corso? Per ora i diretti interessati tengono le bocche ben cucite, com’è del resto nello stile di Achille, il cui vero nome è Lauro De Marinis.

Giulia è in qualche modo legata al mondo dello spettacolo: è la sorella di Sarah Toscano, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi che ha trionfato nel programma lo scorso anno. E ora è in lizza per prendere parte al Festival di Sanremo 2025, pare abbia già convinto il direttore artistico Carlo Conti con la sua canzone.

Tornando a Giulia, il suo fascino non passa di certo inosservato. Mora e sensuale, è una grande appassionata di cavalli e viaggi. Spulciando il suo profilo Instagram, appaiono fino al 2021 foto insieme ad un misterioso cavaliere. Forse un ex fidanzato oggi archiviato.

La Toscano ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia insieme alla sorella Sarah, alla quale è legatissima: entrambe vestito di nero hanno lasciato tutti senza fiato con la loro bellezza mozzafiato.

Giulia Toscano non lavora nell’ambito dello showbiz: è impiegata presso Eteria Company, attiva nel campo degli investimenti.

La vita privata di Achille Lauro

Oltre gli eccessi e le stravaganze, Achille Lauro è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. In passato è stato legato per un lungo periodo ad una ragazza di nome Francesca. L’artista ha raccontato la sua idea di amore in diverse interviste, anche se non si è mai sbottonato troppo a riguardo.

Nel 2019 ospite a Domenica In, Lauro aveva ammesso di essere “fidanzato da tanti anni”, specificando che “l’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione”. Poi, l’anno successivo, sul settimanale Chi erano uscite le foto del party per i suoi 30 anni a Sabaudia e dei baci con una ragazza (molto probabilmente questa Francesca).

Nel 2021, sempre nel salotto di Zia Mara Achille aveva dichiarato: “L’amore per me è una cosa molto importante, in realtà io nascondo bene la mia vita privata“. E infatti, ad oggi, le informazioni disponibili in merito sono piuttosto scarse.

Gossip a parte, è un periodo davvero magico per Achille Lauro. È uno dei quattro giudici della nuova edizione di X-Factor, dove sta dimostrando grande talento ma anche umanità e sensibilità. E, puntata dopo puntata, sta conquistando sempre più il pubblico.