Come sarà il ritorno di Carlo Conti al Festival di Sanremo? Ecco le ultime anticipazioni sui suoi Big: alcuni nomi fanno già sognare i fan più giovani e non solo

Sappiamo bene come la febbre per il Festival di Sanremo prenda un po’ tutti con largo anticipo. Nel caso di Amadeus, negli ultimi anni, riguardava i passi compiuti dal direttore artistico verso una rottura con la tradizione. Parlando di Carlo Conti, invece, ci si chiede quanto dell’impianto costruito dal collega verrà distrutto.

Si ha l’impressione di un netto salto all’indietro, come dimostra la ben nota relegazione dei giovani in una categoria a parte. Vediamo però maggiormente nel dettaglio come sarà la kermesse del 2025, che gran parte d’Italia non vorrebbe altro che fare un balzo da Capodanno a febbraio.

Sanremo 2025, Geolier e Angelina Mango

L’ultima edizione di Sanremo condotta da Amadeus è stata anche una delle più cariche di polemiche. Il fatto che il rapper napoletano Geolier, con un brano in dialetto, sia riuscito a dominare la classifica, ha fatto storcere il naso a molti.

Si è indagato su potenziali atteggiamenti poco chiari in quel di Napoli, è stata criticata duramente la sua vittoria nella serata delle cover e, lato stampa, ci si è coalizzati per abbatterlo nella sfida finale.

Alla fine ha vinto Angelina Mango e proprio Geolier ha chiesto a tutti i suoi fan di non polemizzare. È andata com’è andata, lui ha dimostrato ciò che voleva e risposto a chi, anche in sala stampa, lo ha accusato con toni assurdi. Il tutto senza mai citare lo scandalo del televoto, con migliaia di preferenze non considerate dal sistema.

Stando a quanto riportato da Dagospia, Geolier tornerà a Sanremo. Non si tratterebbe però di un merito di Carlo Conti. Il rapper infatti potrebbe affiancare l’artista napoletano Luchè all’Ariston nella serata delle cover e duetti.

Spazio però anche alla vincitrice dell’ultima edizione. Un colpo a sorpresa, che rinnova la tradizione. Carlo Conti pare abbia invitato Angelina Mango per un’esibizione nel corso della serata d’apertura. Un trend che potrebbe ripetersi dunque anche nel 2026 (il conduttore ha un contratto di due anni, per ora).

I big di Sanremo 2025

C’è grande curiosità in merito alla lista ufficiale dei cantanti del Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti fa il suo ritorno e deve confrontarsi con dei numeri eccellenti. Sa bene che il confronto con Amadeus ci sarà ma, dalla sua, ha una carriera eccellente che lo mette al riparo da tutto e tutti.

Non è all’Ariston per dimostrare nulla. C’è già stato e condurrà a suo modo, senza farsi dettare la linea da nessuno. Per quanto riguarda i big, avrebbe scelto di aumentarne il numero rispetto a quanto previsto, arrivando a toccare quota 26.

Sono svariate le indiscrezioni che circolano, il che (pare) spingerà il direttore artistico a rivelare ufficialmente tutti i nomi in anticipo rispetto alla scaletta originale. Saranno 30 in totale gli artisti a esibirsi, comprendendo i giovani, e il 2 dicembre alle ore 20, al Tg1, conosceremo tutti i nomi.

Sarebbe a un passo dal sì la vincitrice di Amici Sarah Toscano. Si conferma vincente il legame con il talent di Maria De Filippi, che garantisce un seguito tra i giovanissimi. Gen Z accarezzata anche grazie a un altro annuncio: Gaia. Come escluderla, del resto, dopo il tormentone Sesso e samba. Farà storcere il naso a molti? Probabilmente. Regalerà un altro brano da radio? Conti ci spera.

Potrebbe esserci spazio, poi, per un nuovo assalto alla vetta da parte di Elodie. Nel corso degli ultimi anni si è consacrata e a giugno 2025 si presenterà all’esame di San Siro. Un “boost” sanremese sarebbe necessario.

Per quanto fuori dalle previsioni di molti, potrebbe invece esserci Kekko dei Modà, così come il già citato Luchè. Sul fronte artisti campani, però, si era parlato anche di Sal Da Vinci e chi sa che non possa farcela infine. Decisamente interessante, poi, l’esordio in gara possibile di Gabry Ponte. Aggiungiamo inoltre all’elenco Arisa, che pare essere riuscita a convincere Conti con il suo brano. Di certo c’è sempre bisogno della sua voce all’Ariston.