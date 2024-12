Achille Lauro e la storia con la sorella di Sarah Toscano: l’ex di Amici svela tutto

Fonte: IPA Achille Lauro

Da mesi si vocifera che Achille Lauro e Giulia Toscano, sorella dell’ex allieva di Amici Sarah, stiano insieme: sono stati paparazzati in diverse occasioni vicini, anche in atteggiamenti intimi stando al racconto di alcune talpe, ma tra loro non ci sarebbe altro che una conoscenza. L’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi, vincitrice della passata edizione del programma, che oggi si prepara a salire sul palco dell’Ariston come Big al Festival di Sanremo 2025, ha fatto chiarezza a tal proposito.

Achille Lauro e la sorella di Sarah Toscano non stanno insieme

Sarah Toscano ha dichiarato che tra sua sorella Giulia e Achille Lauro non c’è niente di più di una semplice conoscenza. Negli ultimi mesi è esploso il gossip che li vedeva insieme come coppia: oltre alle diverse paparazzate, la ragazza è stata presente ad un concerto del cantante e anche a un live di X Factor, dove quest’anno Achille è stato giudice. A documentare la sua presenza in studio anche una foto scattata mentre è seduta sul “tavolo dei giudici”.

Stando alle parole dell’ex vincitrice di Amici, però, tra loro non c’è nulla di sentimentale ma solo un rapporto fatto di cordialità e stima reciproca. “Lei è il mio avvocato, partecipiamo a tanti eventi e incontriamo tante persone. Non mi pare ci sia niente di più“, la risposta di Sarah al gossip.

Nessun commento, per ora, da parte di Achille, da sempre molto riservato sulla sua vita privata. Sicuramente maggiori dettagli emergeranno durante il prossimo Festival di Sanremo dove il trapper tornerà in gara con il brano Incoscienti Giovani mentre la Toscano salirà per la prima volta sul palco dell’Ariston con la canzone Amarcord.

Le ultime apparizioni insieme di Giulia Toscano e Achille Lauro risalgono all’after live di X Factor 2024: dopo la finale del programma in piazza del Plebiscito giudici e cast si sono spostati in un locale napoletano dove si sono divertiti a ballare e a festeggiare la vittoria di Mimì.

Giulia era vicina ad Achille Lauro: sono stati ripresi durante una chiacchierata con altri invitati e lui le accarezzava la guancia. Prima della serata, erano già stati avvistati insieme: qualcuno inviò a Deianira Marzano le immagini dei due molto vicini in una discoteca, “sembra che lui la baci”, segnalò una fan.

Fonte: Ufficio stampa Sarah Toscano

La vita privata di Achille Lauro

Oltre gli eccessi e le stravaganze, Achille Lauro è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. In passato è stato legato per un lungo periodo ad una ragazza di nome Francesca. L’artista ha raccontato la sua idea di amore in diverse interviste, anche se non si è mai sbottonato troppo a riguardo.

Nel 2019 ospite a Domenica In, Lauro aveva ammesso di essere “fidanzato da tanti anni”, specificando che “l’amore è il motore di molte cose, è d’ispirazione”. Poi, l’anno successivo, sul settimanale Chi erano uscite le foto del party per i suoi 30 anni a Sabaudia e dei baci con una ragazza (molto probabilmente questa Francesca).

Nel 2021, sempre nel salotto di Zia Mara Achille aveva dichiarato: “L’amore per me è una cosa molto importante, in realtà io nascondo bene la mia vita privata“. E infatti, ad oggi, le informazioni disponibili in merito sono piuttosto scarse.

Gossip a parte, è un periodo davvero magico per Achille Lauro. All’ultima edizione di X-Factor ha dimostrato grande talento ma anche umanità e sensibilità come giudice. E ora si appresta a lasciare il segno – per l’ennesima volta – a Sanremo.