Bresh, Tapiro d’oro per il “disastro tecnico” a Sanremo 2025

Primo Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Bresh. Il cantante genovese, tra i più interessanti in gara al Festival con la sua La tana del granchio, è finito suo malgrado protagonista di uno spiacevole episodio alla serata dei duetti e delle cover di Sanremo 2025. L’esibizione con Cristiano De André è stata compromessa dai problemi tecnici: prima il microfono muto poi la ricevente che si è sganciata costringendo un tecnico a intervenire in diretta e sistemarla per evitare una nuova interruzione. Alla fine si è optato, per fortuna, per una ripetizione della performance.

Striscia la notizia ha deciso di consegnare un Tapiro d’oro a Bresh, il primo per il cantante, dopo quanto accaduto al Festival di Sanremo 2025 nella serata del 14 febbraio. Quando l’esibizione di Andrea Emanuele Brasi (questo il vero nome dell’artista) in coppia con Cristiano De André – durante la serata duetti e cover – è stata “guastata” da ripetuti problemi tecnici.

Prima il microfono muto di Bresh, che ha costretto Carlo Conti a interrompere e far ricominciare l’esibizione, poi la ricevente di De André, che si è sganciata costringendo un tecnico a intervenire in diretta e sistemarla per evitare una nuova interruzione.

Infine, poco prima della chiusura della serata, Carlo Conti ha permesso al duo di esibirsi una terza volta, finalmente senza intoppi: “Alla fine siamo stati contenti lo stesso e la gente l’ha capito. Ricevere il Tapiro è un onore e un sogno, è dedicato anche a Cristiano”, ha commentato Bresh al tg satirico di Antonio Ricci. Nonostante tutto una performance intensa che, purtroppo, non è entrata nella top ten della serata, alla fine vinta da Giorgia e Annalisa con Skyfall.

Bresh e la gaffe su Federica Panicucci a Sanremo 2025

Prima di ricevere il Tapiro d’oro Bresh si è reso protagonista di una gaffe a La volta buona di Caterina Balivo. “Spero di non uscire tardi, all’ora di Unomattina con la Panicucci“. Peccato che Federica non lavori in Rai e il programma mattutino sia invece condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Una svista forse dettata dai ritmi intensi di questi giorni nella città dei fiori.

Per fortuna Bresh non canterà oltre la mezzanotte alla finale di Sanremo 2025: da scaletta la sua esibizione è prevista intorno alle 21.14 circa. L’artista è in gara per la prima volta all’Ariston (nel 2024 ha duettato però con Emma nella serata delle cover) con La tana del granchio, una ballata personale ed enigmatica. Al centro c’è “un Andrea nell’occhio del ciclone che deve affrontare situazioni critiche e determinanti per il suo futuro”, ha spiegato il diretto interessato.

Ma cos’è esattamente la tana del granchio? “È un luogo intimo che ognuno interpreta a modo proprio. Tutti ne abbiamo una”, ha rivelato Bresh che, dopo anni di gavetta e collaborazioni con diversi artisti come i colleghi genovesi Tedua e Izi, nel 2023 ha consolidato il suo successo con Guasto d’amore, canzone che ha ottenuto cinque Dischi di platino e che ha dedicato al Genoa, la sua squadra del cuore.