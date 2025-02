Abbiamo ascoltato le 29 canzoni in gara a Sanremo 2025 ma, da quest'anno, la classifica non è in ordine di piazzamento e non è completa

Fonte: Ansa Giorgia a Sanremo 2025

Cambia completamente il regolamento di Sanremo 2025. Carlo Conti, che mantiene la tradizione introdotta da Claudio Baglioni di sopprimere le eliminazioni, ha stabilito che alla fine della serata non venga mostrata la classifica. O meglio, non tutta e non in ordine. Al termine della prima puntata viene quindi pubblicata la classifica dei primi cinque artisti preferiti dai giornalisti votanti della Sala Stampa Radio, tv e Web ma in maniera sparsa. Fino alla finale, dunque, non sapremo mai chi è in testa alla classifica e nemmeno l’ordine che segue. Non solo. Da quest’anno, la classifica della serata cover – la quarta, del 14 febbraio – non concorre al punteggio per il vincitore finale.

Sanremo 2025, la top 5 dopo la prima serata

Abbiamo ascoltato le 29 canzoni in gara, dalle quali si è ritirato Emis Killa che avrebbe portato Demoni, giudicate nella prima serata dalla Sala Stampa Radio, tv e Web. La preferenza è solo quella dei giornalisti, che stilano una propria chart. Da queste votazioni è emersa una classifica provvisoria che Carlo Conti non ha mandato in onda, dando conto solamente delle prime cinque posizioni ma in ordine sparso. Questo per creare attesa fino alla fine. In più, quest’anno le votazioni per la serata delle cover valgono in maniera univoca e non sono quindi valide per la vittoria finale che si calcola con le votazioni di quattro serate invece che di cinque.

Nella prima serata, si sono esibiti: