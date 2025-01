Sanremo 2025, Willie Peyote canta Grazie ma no grazie. Di cosa parla la canzone

Fonte: IPA Willie Peyote

Il Festival di Sanremo 2025 è palcoscenico, quest’anno, non solo di alcune novità, ma anche di grandi e, spesso inaspettati, ritorni su uno dei palchi più amati del panorama musicale italiano.

Uno di questi è sicuramente Willie Peyote: il cantautore torinese, che ha potuto già assaporare l’emozione di gareggiare tra i Big durante il Festival di Sanremo del 2021, riappare in Riviera per tornare a farci riflettere con la sua ineguagliabile ironia.

Willie Peyote, cosa canta al “Festival di Sanremo 2025”

Gli spettatori meno interessati al suo genere musicale hanno imparato a conoscerlo meglio durante Sanremo 2021, anno in cui, per la prima volta, Willie Peyote ha partecipato al Festival con il brano Mai dire mai (La locura): una canzone ritmata e riflessiva, capace di veicolare messaggi sociali con un’astuzia e un’ironia che hanno sempre fatto da biglietto da visita al cantautore sabaudo. Un brano che ha saputo convincere molti, ottenendo non solo il sesto posto della classifica, ma anche il Premio della Critica.

Quest’anno, Willie Peyote ci riprova: il cantante torna sul palco del Teatro Ariston con Grazie ma no grazie, una canzone che fa da colonna sonora a tutte quelle volte che sentiamo qualcosa per cui ci cadono le braccia e a cui rispondiamo: grazie ma no grazie.

Durante la presentazione del titolo a Sarà Sanremo, Willie ha anche svelato, insieme a Carlo Conti, che all’interno della canzone gli spettatori potranno sentire, in qualche modo, anche la presenza dei Jalisse, storico duo diventato un’icona del Festival proprio perché rimasto sempre escluso per più di venticinque anni.

Di cosa parla “Grazie ma no grazie”

Parlando della sua canzone ai microfoni social di Sanremo, Willie Peyote ha raccontato: “La mia canzone Grazie, ma no grazie parla di quello che si dice nel titolo, è un modo gentile per rispondere con un diniego. Vale per tante occasioni. In realtà il tema siamo noi, l’Italia in generale però presa con uno spirito ironico che secondo me nel periodo storico che stiamo vivendo serve e aiuta, Se la mia canzone fosse un’immagine vedremmo delle maracas, delle percussioni, una roba un po’ latin”.

Un brano che mantiene ironia, intelligenza e voglia di riflettere su tematiche sociali importanti, che si discosta dalla promessa di Carlo Conti rispetto alla scelta di canzoni principalmente intime e personali per questa nuova edizione del Festival. Non resta che aspettare l’11 febbraio per ascoltare per la prima volta la canzone e capire come Willie proverà a stupirci.

“Grazie ma no grazie”, testo della canzone di Willie Peyote

In aggiornamento