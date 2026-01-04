Al Bano a Domenica In, Loredana Lecciso sviene in stazione

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Tra gli ospiti della prima puntata del 2026 di Domenica In anche Al Bano e Loredana Lecciso, da tempo cari amici di Mara Venier. Prima della diretta, però, la compagna del cantante di Cellino San Marco ha dovuto fare i conti con un imprevisto: è svenuta a Milano, in Stazione Centrale, proprio mentre si recava a Roma per la diretta televisiva.

Loredana Lecciso a Domenica In con Al Bano dopo lo svenimento

Loredana Lecciso è svenuta a Milano, qualche ora prima del suo intervento a Domenica In, ad un anno dall’ultima intervista di coppia con Al Bano Carrisi. La 53enne ha avuto un mancamento ed è stata prontamente soccorsa da alcuni agenti presenti in loco. “Quando succedono cose brutte siamo sempre pronti a puntare il dito, invece io sono stata colta positivamente dal tempismo delle forze dell’ordine e ho trovato grande umanità”, ha spiegato a Zia Mara.

Parole di ringraziamento anche sui social, dove Loredana ha condiviso una foto insieme ai suoi soccorritori: “Siamo sempre pronti a lamentarci ma è giusto e bello anche fermarsi a spendere parole positive e un ringraziamento quando le cose vanno per il verso giusto. Alla Stazione Centrale di Milano (in partenza per Domenica In), in seguito ad un leggero malore, ho trovato persone pronte ad aiutarmi e una presenza immediata ed efficace della sicurezza degli operatori”.

“Ma sei incinta?”, ha chiesto Mara Venier in diretta a Loredana Lecciso e Al Bano. La coppia, che ha già due figli ormai grandi Jasmine e Bido, ha smentito categoricamente questa possibilità. Forse un calo di zuccheri per la soubrette che, nonostante quanto accaduto qualche ora prima, è apparsa sorridente e serena. “Mi sono ripresa”, ha assicurato.

Perché Loredana Lecciso appare poco in televisione

Dopo essersi accertata delle sue condizioni di salute, Mara Venier ha fatto notare che Loredana Lecciso appare molto poco in televisione rispetto a un tempo, quando era una vera e propria prezzemolina del piccolo schermo. L’opinionista tv ha spiegato che oggi preferisce concentrarsi sulla sua vita privata e per questo si concede rare apparizioni pubbliche. A volte è ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta ma non ha mai accettato proposte per reality show come il Grande Fratello Vip.

“In questa fase sento che non amo alcun tipo di esposizione. – ha chiarito Loredana Lecciso – Non solo televisiva. In un periodo come questo ti rendi conto che le cose più autentiche sono quelle a portata di mano. Sto bene nel mio, voglio ritagliarmi lo spazio per i miei affetti più autentici”.

Una scelta condivisa da Al Bano, legato alla soubrette pugliese da ormai venticinque anni. Una relazione che dura e diventa più solida col passare del tempo, in barba alle malelingue. L’esempio di coppia sono i nonni di Loredana, rimasti insieme per tutta la vita nonostante i trent’anni di differenza, gli stessi che intercorrono tra il leone di Cellino San Marco e la sua compagna.

Al Bano a Domenica In e la frecciata su Sanremo

Tra svenimenti e dolci parole d’amore, a Domenica In Al Bano non ha potuto fare a meno di parlare del suo lavoro e della passione per il Festival di Sanremo. Da qualche tempo non riesce a far parte del cast della kermesse musicale.

“Quest’anno non ho presentato nessuna canzone ma non dico la verità perché sono un galantuomo e preferisco rimanere tale”, ha dichiarato con tono pungente alludendo a retroscena ancora tutti da chiarire.