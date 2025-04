Al Bano e Loredana Lecciso a Domenica In: “Perché non ci siamo mai sposati”

In una rara intervista di coppia, Al Bano e Loredana Lecciso spiegano a Domenica In perché non si sono mai sposati e parlano del loro amore

Al Bano è stato uno dei protagonisti dell’ultima puntata di Domenica In, sin dal blocco dedicato a Papa Francesco, in cui ha deliziato il pubblico con la sua voce intonando l’Ave Maria. Poi è stata la volta di un momento più unico che raro: un’intervista di coppia con la compagna Loredana Lecciso. Insieme da ben 25 anni, i due hanno rievocato i momenti più belli della loro vita insieme, tornando sul “tasto dolente” del matrimonio. “Dolente” non per loro ma per gli altri, s’intende.

Perché Al Bano e Loredana Lecciso non si sono mai sposati

Una domanda che avranno sentito mille volte nel corso di questi 25 anni insieme: “Perché non vi siete sposati?”, ha chiesto la padrona di casa, Mara Venier. E loro, con grande serenità, hanno dato la risposta più bella che potessero dare: “Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, non ci sono quelle carte e quei vincoli burocratici. Ci scegliamo ogni giorno“, ha detto Loredana Lecciso, ribadendo quanto già affermato da Al Bano.

Sono parole che fanno eco, tra l’altro, a quanto la stessa Lecciso aveva detto ai microfoni di Storie di Donne al Bivio, il programma di Monica Setta: “Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci. E poi c’è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme”.

Venticinque anni insieme, a dispetto dei pregiudizi

C’è l’amore, non servono le carte. Un contratto non aggiungerebbe nulla a una storia che ha già tutto: affetto, rispetto, stima reciproci.

Probabilmente in pochi avrebbero scommesso su questa coppia, complice la differenza d’età tra i due che ai tempi fece molto discutere. Complice anche un periodo segnato da una certa esposizione mediatica della Lecciso, in vena di fare spettacolo (indimenticabili i balletti a Domenica In e a Striscia la Notizia).

Le malelingue non mancano mai e puntare il dito sull’ambizione di una giovane donna che se ne è sentita dire di tutti i colori (“raccomandata”, ad esempio) è stato facilissimo. I fatti, però, dimostrano altro. “Non sapevo niente, non me ne aveva mai parlato. L’avrei anche aiutata, se me l’avesse detto”, ha tenuto a sottolineare Al Bano.

L’amore per i figli Yasmine e Albano Jr.

Le velleità artistiche della Lecciso sono un capitolo chiuso, lasciato a un passato che con ogni probabilità non tornerà più. Si cresce, si matura, cambiano le priorità. “Ci sono stati alti e bassi, siamo più forti di prima. Sono stati probabilmente più i miei errori ad aver fortificato la nostra unione, l’ho anche dichiarato pubblicamente – ha spiegato -. Avrei impostato meglio la mia vita, non mi sarei persa un istante della crescita dei miei figli. (…) Adesso le mie insicurezze sono sedate dalle mie certezze, e le mie certezze sono i miei figli“.

I figli sono una certezza nella vita di Loredana Lecciso, ma Al Bano non è da meno: “Per me Al Bano è una certezza, è una persona a cui voglio tanto bene. E sono parole vissute, sentite. (…) Lo devo ringraziare per molte cose. È una roccia e il punto di riferimento per me e i miei figli. Sono molto grata ad Al Bano”.