Anticipazioni Domenica In 27 aprile: Albano Carrisi e Loredana Lecciso raccontano il loro amore

Fonte: IPA Mara Venier

Nel pomeriggio del fine settimana di Rai 1 torna una nuova puntata di Domenica In, la trentatreesima di quest’edizione. Come sempre, Mara Venier condurrà una trasmissione all’insegna delle emozioni e del divertimento, tra musica, intrattenimento ed interviste a grandi nomi del mondo dello spettacolo. In studio nella giornata di domenica 27 aprile, dopo un doveroso ricordo a Papa Francesco, arriveranno i comici Giorgio Panariello e Pino Insegno, la coppia Albano Carrisi e Loredana Lecciso e tanti altri. Ecco tutte le anticipazioni e le interviste di questa domenica.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 27 aprile

Domenica 27 aprile 2025 dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la trentatreesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.

Tra gli ospiti di questa puntata il simpaticissimo Giorgio Panariello con cui, si può stare certi, ci sarà da ridere. Il comico toscano, da decenni tra i volti più amati dello spettacolo italiano, racconterà divertenti (e anche toccanti, perché no) episodi legati alla propria vita privata, per poi ripercorrere assieme agli spettatori la propria lunga e sfavillante carriera. Una piccola pausa di relax per lui, prima di partire per il tour del suo spettacolo E se domani, che lo porterà in giro per i teatri di tutta Italia.

A seguire, un altro grande nome della televisione nazionale. Fresco di festeggiamenti per i primi quarant’anni di carriera arriva Pino Insegno. La sua è una delle interviste più attese, perché il conduttore non potrà che svelare quali saranno i suoi nuovi programmi in Rai – dopo le incertezze dei mesi passati. Insegno sarà infatti alla guida della nuova edizione di Reazione a catena, il quiz che fu di Amadeus, in onda a partire dal prossimo 8 giugno.

Infine, spazio all’amore, a quello grande di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Il cantante e la showgirl a zia Mara racconteranno una storia lunga ormai un quarto di secolo. Quella di una coppia complice e affiatata sì, ma anche quella di una grande e allargata famiglia, composta da Jasmine e Albano Junior, ma anche dai maggiori Yari, Romina e Cristél. E se dici Al Bano dici musica, nel corso dell’intervista, non mancheranno di certo le esibizioni di grandi classici come Felicità e Nel sole.

Gli altri ospiti di Domenica In

Al Bano non sarà l’unico artista presente nella puntata del 27 aprile di Domenica In. Ad allietare il pubblico in studio e quello da casa con la propria musica anche il cantautore Francesco Baccini, che si esibirà in un medley dei suoi brani più belli, da Ho voglia di innamorarmi a Le donne di Modena fino a Sotto questo sole.

Immancabile, naturalmente, anche un momento dedicato al ricordo di Papa Francesco, i cui funerali si sono celebrati ieri di fronte ai rappresentanti delle più alte cariche istituzionali del mondo. A parlale del Pontefice scomparso ci sarà Lino Banfi, che vi era devoto e affezionato; i giornalisti Giovanna Botteri e Mario Sechi, direttore di Libero; il vescovo di Assisi Mons. Domenico Sorrentino e Padre Antonio Spadaro.