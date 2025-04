Reazione a Catena, Pino Insegno confermato: quando inizia e cosa cambierà

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Pino Insegno

Ormai è ufficiale: Pino Insegno condurrà, ancora una volta, la nuova edizione di Reazione a Catena, il fortunato game show in onda su Rai Uno. La trasmissione andrà in scena nel pre-serale, prendendo il posto de L’Eredità condotta da Marco Liorni.

Pino Insegno di nuovo alla conduzione di Reazione a Catena

La riconferma di Pino Insegno alla guida di Reazione a Catena non era affatto scontata. Il programma tornerà in onda nella sua diciannovesima edizione e a guidarlo sarà per la sesta volta proprio il conduttore.

Insegno era stato alla guida dello show fra il 2010 e il 2013, tornando poi, a sorpresa, nel 2024. Il programma però non gli aveva regalato gli ascolti sperati, anche per via di un’alterazione della programmazione a causa delle Olimpiadi di Parigi.

Nella scorsa stagione, Insegno aveva affermato di voler tornare alla guida di Reazione a catena, commentando il calo di ascolti per via dei numerosi eventi e annunciando possibili cambiamenti.

“Dopo 17 anni si potrebbe dare una rinfrescata ad alcune fasi del programma. Reazione a Catena ha dei momenti straordinari, ma forse deve entrare nel vivo un po’ prima”, aveva detto a TvBlog.

Reazione a Catena, quando inizia e i cambiamenti

E i cambiamenti richiesti da Pino Insegno, a quanto pare, ci saranno, nel tentativo di dare nuovo slancio al format. Lo show si avvicenderà con L’Eredità di Marco Liorni, raccogliendone, si spera, gli ottimi risultati nel pre-serale.

La data d’inizio della trasmissione è prevista per l’8 giugno 2025 e, secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Oggi, ci saranno numerosi cambiamenti. Prima di tutto la durata dello show verrà dimezzata.

Reazione a Catena dunque terminerà fra settembre e ottobre, a differenza di quanto era accaduto sotto la conduzione di Marco Liorni, quando lo show era proseguito sino a dicembre.

Ma le indiscrezioni più interessanti riguardano il format e come sarebbe stato modificato per renderlo più accattivante. Per ora non è dato sapere cosa cambierà, ma di sicuro potrebbero subire delle variazioni e fasi iniziali dello show che erano state definite come più lente anche dallo stesso Pino Insegno.

Ciò che resterà invariato, secondo voci di corridoio, sarà la fase finale della trasmissione e i giochi più appassionanti come L’intesa vincente, particolarmente amata dal pubblico.

Pino Insegno dunque tornerà in tv da protagonista, con una sfida importante: regalare nuovo successo a Reazione a Catena e dimostrare il potenziale di uno show molto amato dal pubblico.

La conferma del presentatore alla guida del programma cancella tutti i gossip emersi nei giorni scorsi, quando si era parlato di un deciso cambio di rotta per Reazione a Catena con l’arrivo di nuovi conduttori.

In particolare Dagospia aveva fatto il nome di Flavio Montrucchio, ma si era parlato anche di Alessandro Greco, Gabriele Corsi oppure Massimiliano Ossini.

“Scalpitano per quel ruolo almeno quattro nomi, tutti in pista anche se per “ragioni differenti”: da Flavio Montrucchio a Massimiliano Ossini, da Alessandro Greco a Gabriele Corsi”, aveva spiegato Dagospia, riferendosi al possibile sostituto di Pino Insegno. Alla fine però l’esperienza del comico alla guida del game show avrebbe avuto la meglio, portando ad una riconferma.