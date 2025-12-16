Al Bano, Loredana Lecciso esclusa dal party di Cristel Carrisi: la sua reazione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Loredana Lecciso

Nuove tensioni per la famiglia di Al Bano Carrisi dove, a quanto pare, da qualche tempo i contrasti del passato si sarebbero intensificati. Dopo il libro di Romina Power, che avrebbe riacceso antichi dissapori con il cantante di Cellino San Marco, a creare malumori sarebbe arrivata la scelta di Cristel Carrisi di non invitare Loredana Lecciso alla festa per i suoi 40 anni.

Loredana Lecciso esclusa dal party per i 40 anni di Cristel Carrisi

A svelare quanto accaduto è stata proprio Loredana Lecciso che, ospite de La Vita in Diretta, ha svelato di non aver ricevuto un invito per il grande party organizzato da Cristel Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina Power infatti il 25 dicembre compirà 40 anni, festeggiando questo traguardo così importante con una festa in cui ha invitato amici e parenti.

Fra gli invitati però non sarebbe stata ammessa la Lecciso. Ospite della trasmissione di Alberto Matano, la showgirl ha commentato le parole di Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2002 infatti ha parlato del party di Cristel, svelandone i dettagli: “Al Bano l’ho sentito al telefono e mi ha detto che Cristel Carrisi il 25 dicembre compie 40 anni e ha organizzato una grande festa, senza svelare dove e come, è una sorpresa. Tra gli invitati ci sono tutti i familiari, anche Loredana Lecciso”, ha raccontato.

Ma Loredana Lecciso, in evidente disagio, ha tenuto a specificare: “No, io non sono stata invitata, ma le faccio tanti auguri di cuore. Al Bano dice che mi hanno invitata? Allora arriverà in futuro questo invito. Poi in questa vita siamo tutti davvero di passaggio, noi andremo via e i figli rimarranno. A me piace solo che i nostri figli vivano in armonia la loro vita e il resto non conta”.

Loredana Lecciso e i rapporti tesi con Romina Power

Non è un mistero che i rapporti fra Loredana Lecciso e i figli di Al Bano Carrisi non siano mai stati idilliaci. La showgirl, mamma di Yasmine e Al Bano Junior, ha spesso faticato a creare un legame con Romina Power, ex moglie del cantante. Qualche tempo fa la Lecciso aveva parlato dell’opposizione trovata da parte della signora Iolanda, mamma di Al Bano, a cui il cantante era legatissimo e da parte della stessa Romina.

“Non è mai stata ben disposta nei miei confronti, ma lei e Romina si sono fatte la guerra per anni”, aveva raccontato -. Quando ho conosciuto Al Bano, nel 1999, era molto provato da ciò che era successo negli ultimi anni, disse che aveva ‘il cuore a pezzi’ e che ero un’iniezione di vita. Mi chiamava ‘Primavera’ e ricordo che mi disse: ‘In due mesi mi hai dato quello che, a volte, ci vorrebbe una vita per avere…'”.

La scelta di Cristel di invitare tutta la famiglia al suo compleanno tranne Loredana Lecciso sembrerebbe un chiaro segnale. Resta da capire se l’invito, prima o poi, arriverà. Di certo la situazione a Cellino San Marco è già piuttosto tesa. Secondo alcune indiscrezioni infatti il libro in uscita di Romina Power avrebbe innervosito Al Bano.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!