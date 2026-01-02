La Ruota della Fortuna, Samira perde l’orecchino e Gerry Scotti si commuove per Passaparola

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata del 2 gennaio de La Ruota della Fortuna conferma il feeling fra Gerry Scotti e Samira Lui, fra ricordi del passato e piccoli incidenti. In una partita che non ha risparmiato dei colpi di scena eccezionali.

La Ruota della Fortuna,

La puntata del 2 gennaio de La Ruota della Fortuna è stata ricca di colpi di scena con rimonte dei concorrenti, testa a testa e momenti incredibili. Tutt’altro che lineare, il gioco ha visto sfidarsi davanti alla celebre ruota tre concorrenti piuttosto agguerriti che, fra risposte e lettere non si sono risparmiati.

A guidare il gioco, ancora una volta, Gerry Scotti e Samira Lui che si sono scambiati battute, hanno divertito e intrattenuto il pubblico. Non sono mancati piccoli incidenti (dopo quello del vestito di qualche giorno fa) con Samira che ha perso in studio un orecchino, trovandolo poco dopo proprio vicino al tabellone.

Gerry Scotti ha invece ricordati i tempi di Passaparola. Era il 1999 quando il celebre quiz andò in onda per la prima volta, condotto proprio dal celebre presentatore.

“Io lo guardavo con mia nonna”, ha svelato Samira Lui, prima di mostrare il balletto delle Letterine a Gerry. Il presentatore si è commosso al ricordo. “Che bei tempi!”, ha esclamato, tornando poi a concentrarsi sulla conduzione della Ruota della Fortuna che, grazie ad ascolti record, resterà di certo nella storia della tv italiana.

A condurre la gara è il fortunatissimo Fabio che però dopo aver superato i 10mila euro di montepremi perde tutto. La stessa sorte tocca poco dopo alla campionessa Elisa che però, proprio sul finale, riesce a vincere grazie ad un montepremi di 11.800 euro.

Arrivata a La Ruota delle Meraviglie, Elisa ha indovinato al primo colpo la primissima domanda, perdendo però sulle altre. La busta diventata verde le ha riservato una grande sorpresa: la spesa gratis per un anno.

Gerry Scotti spaventa Affari Tuoi: La Ruota della Fortuna non si ferma

La puntata del 1 gennaio 2026 de La Ruota della Fortuna si è aperta con un annuncio che ha subito catturato l’attenzione dei fan del celebre game show. Gerry Scotti entrando in studio insieme a Samira ha voluto celebrare i successi del 2025. “Meglio di così non poteva finire la nostra galoppata del 2025”, ha detto, raccontando sei mesi pieni di colpi di scena e ascolti più che positivi.

Ma è stato subito dopo che il conduttore ha regalato al pubblico la vera sorpresa, un annuncio destinato a far parlare. “Prepariamoci, perché sarà una lunga stagione – ha svelato -. Iniziamo adesso e chissà quando finiremo. Sarà sempre un appuntamento con La Ruota della Fortuna”. Parole che confermano la decisione della rete di prolungare la programmazione dello show a beneficio dei milioni di telespettatori affezionati pronti a seguire, puntata dopo puntata, le sfide e le emozioni legate alla ruota.

Dopo un 2025 che sembrava destinato a chiudere il ciclo del programma già a novembre, Gerry e Samira hanno le idee chiare per il nuovo anno: continuare a tenere compagnia al pubblico, regalare momenti di divertimento e confermarsi tra i programmi più amati della televisione italiana. Ma quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso, ossia consolidare il primato nella sfida diretta con Affari Tuoi, lo show guidato da Stefano De Martino su Rai 1.

