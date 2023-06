“Sarà per te”, il brano che Nuti portò a Sanremo

Fonte: Getty Images

Francesco Nuti è stato un artista poliedrico: attore, regista, sceneggiatore, produttore. E forse non tutti lo sanno ma aveva anche una bella voce. Nel 1988 partecipò al Festival di Sanremo con una canzone scritta da Riccardo Mariotti e arrangiata da Riccardo Galardini, Sarà per te.

Quell’anno insieme a Francesco Nuti c’erano in gara c’erano tra gli altri Anna Oxa, Fiordaliso, Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri, Mietta, Paola Turci, Luca Barbarossa, Michele Zarrillo, Toto Cutugno, Franco Califano, Ron, Raf, Drupi, Fausto Leali, Mino Reitano, Tullio De Piscopo, Peppino Di Capri, Massimo Ranieri. Quell’anno a vincere fu proprio Ranieri con la mitica Perdere l’amore, mentre il primato delle vendite se lo aggiudicò De Piscopo con Andamento lento.

Francesco Nuti si classificherà solo dodicesimo, ma lo stesso brano piacque talmente a Mina che lo reinterpreterà con la sua potente voce. Nel 2013 Nuti scrisse insieme al fratello Giovanni il brano Olga tu mi fai morir, che cantato da Niki La Rosa era candidato al Festival, ma venne stato scartato.

Fonte: IPA

Sarà per te

E se il tempo passa, sarà per te

E se non è mai presto, sarà per te

Se ho sbagliato e ho riprovato sarà per te

Se quando sono solo ho paura

Ho paura a stare con te

E se qualcosa resta, sarà per te

E se un sogno resta, sarà per te

Se adesso sto cercando di capirti fino in fondo

E non mi accorgo che rimango

Troppo solo in mezzo al mondo

Ma quando son sereno io non posso fare a meno

Di pensare “mamma mia, che fortuna che ci sia!”

Sarà, sarà, sarà, sarà per te

Tutto quello che è stato sarà per te

No no, no no

Adesso vieni fuori che io mica ti conosco

O forse lascia stare che mi sembra ancora presto

E se il cuore batte, sarà per te

E se mi sento forte, sarà per te

E adesso nel silenzio io ti prenderei per mano

E con un bacio raccontarti che mi manchi e mi manchi

Sarà, sarà, sarà, sarà per te

Tutto quello che è stato sarà per te

No no, no no

Adesso vieni fuori che io mica ti conosco

O forse lascia stare che mi sembra ancora presto

Sarà, sarà, sarà, sarà per te

Tutto quello che è stato sarà per te

Adesso vieni fuori che io mica ti conosco

O forse, forse lascia stare che mi sembra ancora presto

Sarà, sarà

Sarà per te