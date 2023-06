Francesco Nuti, il ricordo di Giuliana De Sio: “Se n’è andato tempo fa”

Il 12 giugno non abbiamo detto addio solo a Silvio Berlusconi, ma anche all’indimenticabile attore Francesco Nuti. La sua scomparsa ha addolorato profondamente gli amanti del cinema, dello spettacolo: tanti i saluti commossi dei vip, i ricordi di un uomo che ha affascinato un’intera generazione. Il malincomico, così è stato ricordato. Al coro di voci si è aggiunta Giuliana De Sio, con cui Nuti ha avuto una breve ma intensa relazione.

Francesco Nuti, il ricordo doloroso di Giuliana De Sio

L’addio di Francesco Nuti alla vita ha lasciato tutti attoniti, dalla figlia Ginevra agli amici, da Carlo Conti e Giuliana De Sio. Tutti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa, ricordandone le qualità, i piccoli gesti, la grandiosità. Giuliana De Sio e Francesco Nuti, del resto, si sono incontrati per la prima volta nel 1983, sul set di Io, Chiara e lo scuro. Film che ha avuto un successo enorme, considerando i premi ricevuti, come il David di Donatello e il Nastro d’Argento.

Poi, nel 1985, si sono rivisti sul set di Casablanca, Casablanca. La De Sio ha parlato del loro legame, fatto di amicizia e – per un breve tempo – anche d’amore. “L’ho visto singhiozzare quando è morto suo padre, emozionarsi per la partecipazione al Festival di Sanremo, sembrava avesse vinto il Nobel”. Un percorso di vita fatto di ricordi, di emozioni e sentimenti. Del resto, Nuti è stato simbolo del cinema negli anni ’80 e ’90: memorabili le sue frasi iconiche.

Il lungo addio di Francesco Nuti

Per la De Sio, però, Nuti ha iniziato a spegnersi tempo fa. Quello che viene descritto come un “declino” è il lungo addio di un attore che avrebbe voluto essere anche un cantante. “Direi che gli piaceva di più la musica. Avrebbe voluto essere un cantante famoso”. Poi, l’incidente domestico nel 2006, il coma per diversi mesi, la lunga riabilitazione, il sostegno della figlia Ginevra, che non lo ha mai lasciato da solo.

Al Corriere della Sera, la De Sio ha detto: “Qualcosa si è rotto nel suo equilibrio, una parabola misteriosa, incomprensibile, di uno che aveva tutto e ha deciso di perdere tutto. Nessuno sa spiegare perché, all’apice del successo, abbia cominciato a cadere. È stata un’autodistruzione”.

L’ultimo incontro tra Francesco Nuti e Giuliana De Sio

Dopo la seconda caduta nel 2016, la tutrice legale di Francesco Nuti è diventata la figlia Ginevra, che si è occupata di lui fino all’ultimo. La De Sio ha ammesso di essere andata a trovarlo qualche anno fa, ma di avere scelto, in seguito, di non tornare più. “Sono andata a trovarlo quando stava male, un’ultima volta qualche anno fa a Prato, in una situazione sconfortante. (…) Non sono più voluta tornare. Francesco se ne era già andato tempo fa”.

Nessuno, nemmeno la De Sio, sa spiegarsi ad oggi la “caduta” di Nuti. Ma tutti noi, però, ricordiamo la sua grandiosità, la sua bellezza. Così, se n’è andato a 68 anni il “clown lunare”, un uomo sfortunato, un grande uomo. Un attore straordinario, a cui la vita ha dato e tolto troppo.