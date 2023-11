Giuliana De Sio si è raccontata nel salotto di Verissimo, svelando di aver subito un grande dolore in passato in campo amoroso

Giuliana De Sio è una delle attrici italiane più apprezzate. Vincitrice di due David di Donatello, l’artista ha al suo attivo molte pellicole e fiction televisive di successo. Ma Giuliana De Sio può vantare anche una lunga carriera in teatro.

La vita privata dell’attrice è stata piuttosto complicata in campo amoroso, come la stessa ha raccontato a Verissimo nel corso della puntata del 18 novembre 2023. Giuliana De Sio, infatti, ha raccontato a Silvia Toffanin un episodio molto spiacevole del suo passato.

Giuliana De Sio: il dolore per la morte di Elio Petri a Verissimo

Giuliana De Sio ha deciso di raccontare la sua vita amorosa nel salotto di Silvia Toffanin. L’attrice ha svelato di non essere innamorata in questo momento, usando l’ironia alle domande poste dalla conduttrice sulla sua situazione amorosa attuale.

Nel passato, invece, l’artista ha vissuto una storia d’amore importante per il regista Elio Petri. L’uomo è scomparso nel 1982 quando era proprio il compagno di Giuliana De Sio. L’attrice ha svelato che possiede una collezione di lettere del regista, che le scriveva tutti i giorni. L’artista ha usato parole piene d’amore per descrivere la loro relazione: “Era un amore un po’ disperato perché lui era un uomo speciale… Era tutto ciò che una donna probabilmente può desiderare… Maggior parte di quello che sono di buono oggi lo devo a lui”.

Elio Petri è morto per una malattia fulminante. Giuliana De Sio ha ricordato quel periodo doloroso: “Lui si è ammalto in tre mesi… Non mi ha dato neanche il tempo di capire cosa stava succedendo… Non ce la facevo neanche a girare perché piangevo tutto il giorno… Lui purtroppo è morto durante le riprese del film di Massimo”. L’attrice ha svelato che i parenti dell’artista la tenevano lontana dal suo amore e non l’hanno voluta al suo funerale: “Sono riuscita a stargli vicino solo alla fine, perché poi lui era sposato… Era separato ma nel momento della malattia sono intervenuti i famigliari, io ero considerato una piccola, una bambina, una che non si poteva occupare di quelle cose per cui sono stata tenuta lontana. Lui mi telefonava tre, quattro volte al giorno… Mi tenevano lontana… Per me era tutto incredibile, io vivevo con quest’uomo, tutti sapevano che io vivevo con quest’uomo. Ma nel momento della morte, dell’ufficializzazione, il sistema ha ricomposto la famiglia e mi tenevano da parte… Uno shock nello shock”.

Giuliana De Sio: smentisce le dicerie sul suo conto

Giuliana De Sio non ha parlato solo d’amore e di passato nel salotto di Verissimo. L’attrice ha raccontato, infatti, il suo periodo felice e la gioia che prova per il premio Duse che riceverà a dicembre: “Sono fiera di me”. L’artista ha ripercorso la sua carriera, raccontando di aver interpretato sempre personaggi scomodi ma ambiti: “Sempre personaggi un po’ border line… Scorretti… Tutte le attrici del mondo vogliono fare i personaggi scioccanti… Scioccare è una cosa che a me piace molto”.

Giuliana De Sio ha svelato, però, di aver subito una certa ostilità: “Il sistema spesso mi ha vista come una piccola minaccia… Il fatto di essere “strana” io credo sia una cosa positiva… Eccentrica nelle cose che dico più nelle case che faccio”. Questa contrarietà l’attrice la riscontra anche nelle varie dicerie che sono state messe in giro sul suo conto, come quella di essere una diva “difficile”: “C’è sempre qualcuno che un giorno si sveglia e decide di mettere in campo una leggenda”.

In realtà, Giuliana De Sio si vede come l’opposto di ciò che si pensa lei sia davvero: “Io tengo di stabilire dei rapporti affettivamente morbosi con le persone con cui lavoro… Io tendo a creare famiglia nei gruppi di lavoro”.