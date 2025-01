Fonte: Ufficio Stampa Emis Killa Emis Killa

Un debutto attesissimo, quello di Emis Killa a Sanremo 2025, che si preannuncia già incandescente. A suggerirlo è il titolo della sua canzone, Demoni, con la quale Emiliano Rudolf Giambelli ha voluto calarsi nell’atmosfera rovente delle prime notti d’amore. Questo è quello che l’artista di Vimercate ha pensato per il suo debutto sulle tavole del Teatro Ariston, che giunge a pochi mesi dal successo fulminante di Sexy Shop – in duetto con Fedez – e dall’ultimo spettacolo che ha tenuto a Milano e nel quale ha vietato l’utilizzo dei cellulari. Ma di cosa parla la sua canzone?

Cosa canta Emis Killa a Sanremo 2025

Come abbiamo anticipato, e come ha raccontato lui stesso durante lo speciale Sarà Sanremo, il brano che Emis Killa ha scelto di portare in gara al Festival s’intitola Demoni. “Parla di una storia tra un ragazzo e una ragazza, però più precisamente racconta la chimica in amore, mettiamola così. Se questo pezzo fosse un quadro, un immagine, allora vedremo la luna”, aveva raccontato nel video di presentazione su Instagram.

Sulla sua prima partecipazione Sanremo aveva invece detto: “Sono emozionato per questa mia prima volta al Festival, spero di fare una bella figura, mi aspetto dei bei momenti. Demoni è un brano che parla di una notte d’amore, vuol dire tutto e niente, ma è il modo migliore per descriverlo sinteticamente”.

Di cosa parla Demoni di Emis Killa

Il brano in gara al Festival di Sanremo dall’11 al 15 febbraio 2025 porta la firma di Emis Killa, insieme a quella di Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, in arte Cripo, che lo ha anche prodotto. La canzone è un viaggio emozionante che scava all’interno di una relazione d’amore tra due persone. Ma sono le prime notti insieme a veicolare la passione del pezzo, quando ancora è tutto incerto e – tra dubbi e passione – si sceglie quali possono essere i demoni da mostrare all’altro.

La partecipazione alla manifestazione canora in Riviera arriva dopo il successo della data evento No Phone Party, che l’artista ha condotto il 15 dicembre al Fabrique di Milano, in cui per la prima volta il pubblico ha assistito allo spettacolo senza distrarsi dietro lo smartphone. L’Ariston segna dunque l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera di Killa, che conta già su sei album certificati e tre mixtape. I primi 15 anni di questo percorso incredibile sono stati celebrati a settembre 2024 con lo show EM15, un omaggio all’hip hop con una serie di ospiti e di fronte a 25mila persone.

Il testo di Demoni

In aggiornamento