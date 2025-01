In gara con il brano "Demoni", Emis Killa è stato iscritto nel registro degli indagati per il caso ultrà allo stadio San Siro di Milano

Emis Killa, in gara al Festival di Sanremo 2025 con Demoni, è indagato dalla Procura di Milano per associazione a delinquere e sottoposto a Daspo che gli impedisce di entrare allo stadio per prendere parte alle partite di calcio tra il pubblico. Una condizione che ora potrebbe far impensierire anche la Rai, che comunque lo conferma come Big della kermesse dopo le parole di Carlo Conti durante la giornata dedicata agli ascolti dei brani, in cui però l’iscrizione al registro degli indagati non era ancora stata formalizzata. Secondo le ultime indiscrezioni emerse, pare invece che il rapper sia pronto a rinunciare a Sanremo. La voce sarebbe trapelata tra gli ambienti investigativi ma anche sul fronte Rai, che perderebbe così uno dei partecipanti alla kermesse.

Perché Emis Killa è indagato

La partecipazione di Emis Killa a Sanremo 2025, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, potrebbe quindi risultare decisamente problematica dopo che l’artista è stato iscritto nel registro degli indagati per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia curva condotta dalla Direzione distrettuale antimafia in merito agli affari criminali legati alla cerchia di ultrà milanisti e interisti che – a fine settembre – si era concretizzata in 19 misure cautelari e l’azzeramento di entrambe le curve di San Siro, la Scala del calcio del capoluogo meneghino.

Nel corso della mattinata del 30 settembre, i poliziotti della mobile avevano perquisito la sua casa di Vimercate, cittadina in cui è anche nato, e qui avevano rinvenuto sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e circa 40000 euro in contanti. Da qui la decisione di sottoporlo a Daspo per tre anni, firmato dal questore Bruno Megale, che aveva anche valutato la natura dei suoi rapporti particolarmente stretti con il capo ultrà Luca Lucci, detto “la Belva”, attualmente in carcere per narcotraffico e tentato omicidio. Pare inoltre che il rapper abbia partecipato al pestaggio di uno steward di San Siro in occasione del match tra Milan e Roma che si è disputato l’11 aprile 2024.

Il caso di Emis Killa a San Siro per Milan-Roma

L’artista era stato identificato dalle forze dell’ordine insieme ad altri 14 ultrà rossoneri, tra cui compariva anche Francesco Lucci, ora in carcere come suo fratello, mentre un gruppo di tifosi interveniva contro uno steward che avrebbe bloccato l’ingresso di due di loro, dopo che avevano preteso di entrare con un solo biglietto. A riprenderlo mentre assiste all’aggressione sono state le telecamere di sorveglianza. Pochi mesi dopo, il 17 agosto per Milan-Torino, Emis Killa è in uno skybox proprio con Luca Lucci che si trovava allo stadio in permesso prova concesso dai giudici.

Ricordiamo che Emis Killa è un grande tifoso della squadra rossonera e che gestisce la barberia Italian Ink a Monza insieme a Fabiano Capuzzo, molto vicino a Luca Lucci. A dicembre 2022, gli investigatori della mobile di Paolo Storari e Sara Ombra lo intercettano a casa di Luca Lucci a Scanzorosciate, quando si trovava ai domiciliari, e probabilmente per partecipare alla cena di Natale. Con lui anche Islam Hagag, vicino a Fedez, Luciano Romano, Rosario Calabria e Daniele Cataldo, accusato dell’omicidio di Enzo Anghinelli, nemico di Lucci, nel 2019. Nell’aprile 2023 viene poi visto dalle stesse persone all’esterno del bar di Lucci a Cologno Monzese, mentre sui social compare con Alfonso Cuturello e Antonio Favasuli.