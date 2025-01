Sanremo 2025, Al Bano sostiene Emis Killa, le sue parole sul ritiro

Fonte: IPA Al Bano

Dopo l’annuncio ufficiale di Emis Killa relativo alla scelta di ritirarsi dal Festival di Sanremo, i cantanti in gara tra i Big restano in 29. Un fatto che, in qualche modo, rivede seppur di poco la logistica del Festival, e che mette il rapper davanti a una situazione in cui in molti provano a valutare la sua decisione.

Uno di questi è Al Bano: il cantante di Felicità ha detto la sua sul ritiro del rapper, spiegando i motivi per cui, in caso di richiesta di Carlo Conti, non lo avrebbe mai sostituito.

Sanremo, Al Bano parla del ritiro di Emis Killa

Il Festival di Sanremo 2025 non è ancora iniziato, ma riesce comunque a far parlare tanto ti sé. Non solo per l’attesa delle canzoni che verranno portate sul palco dai Big in gara, ma anche per via di alcune polemiche e fatti di cronaca che, piaccia o meno, stanno inevitabilmente cambiando le carte in tavola rispetto al piano originale studiato da Carlo Conti.

Nell’apprendere la notizia, Al Bano ha scelto di dire la sua spezzando una lancia a favore della scelta del rapper indagato per il caso Ultras: “Emis Killa ha fatto bene a ritirarsi e a evitare polemiche” ha detto il cantante di Cellino San Marco, per poi continuare: “Sanremo è un palcoscenico dove già è difficile rimanere sereni quando si va a cantare a cuor leggero, figuriamoci con un peso mediatico del genere addosso”.

Al Bano non avrebbe voluto sostituire Emis Killa

Prima dell’annuncio ufficiale di Carlo Conti rispetto alla scelta di non sostituire la presenza di Emis Killa con un altro cantante, in molti si sono chiesti chi avrebbe potuto rientrare nella rosa dei Big.

Non è un mistero che, anche quest’anno, Al Bano abbia provato a partecipare proponendo una serie di brani: la voglia di tornare sul palco del Teatro Ariston è tanta ma, in questo caso, il cantante non avrebbe mai voluto entrare come “riserva”.

“Avevo un mio piano con Sanremo quest’anno. Tornarci per dire: questo è il mio ultimo Sanremo da concorrente. Di canzoni gliene ho presentate tre. Conosco il mio valore e non lo svendo, un valore che va oltre le Alpi e anche oltre gli Urali.” Al Bano è apparso fermo sulle sue convinzioni: “Comunque credo che non accetterei di sostituire qualcuno, non fa parte dei miei piani“.

I fatti scomodi a ridosso dell’inizio del Festival

Che il palco del Festival di Sanremo, oltre a essere una grande festa della musica, racchiuda spesso retroscena che hanno ben poco a che fare con la gara, non è una novità. Già in passato si è discusso molto rispetto a litigi e dinamiche che hanno messo sotto i riflettori protagonisti non solo per le loro canzoni.

Ne sono stati un esempio Bugo e Morgan, ma anche i Ferragnez che, quest’anno, in un certo modo tornano protagonisti. Oltre al ritiro di Emis Killa, infatti, il Festival deve fare i conti anche con le recenti rivelazioni fatte da Fabrizio Corona sulla storia d’amore, ormai finita, tra Chiara Ferragni e Fedez, anche lui tra i Big di questa edizione.

Senza contare, poi, la presenza di Tony Effe che, almeno inizialmente, aveva generato alcuni dissensi per via dei suoi testi considerati non consoni e spesso offensivi. Insomma: il Festival si preannuncia, ancora una volta, un moto di spettacolo difficile da fermare: quel che c’è da sperare è che la musica sia davvero la protagonista.