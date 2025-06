Tim Summer Hits, le pagelle del 27 giugno: la promessa di Conti su Sanremo (8), Patty Pravo vera rock star (10)

IPA Patty Pravo

Anche chi resta in casa può trascorrere il venerdì sera a ballare. Su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Tim Summer Hits, lo show che riunisce sul grande palco di Piazza del Popolo a Roma gli artisti più popolari del momento. Alla conduzione una coppia di conduttori d’eccezione: Carlo Conti e Andrea Delogu, dietro il microfono la top10 dei più ascoltati d’Italia, da Emis Killa a Paola Iezzi. Chi ci è piaciuto e chi no.

Carlo Conti spoilera Sanremo 2026. Voto: 6

Il padrone di casa Carlo Conti sembra essere già pronto a tornare sul palco dell’Ariston. Il direttore artistico del Festival di Sanremo non va mai in vacanza e continua a cacciare big anche in incognito. Se dovessimo basarci su quel che ha detto sul palco di Roma, potremmo scommettere che, il prossimo anno, nella città dei fiori vedremo Emis Killa. È stato Conti stesso a promettere una rivincita al trapper che, lo scorso febbraio, è stato costretto a ritirarsi a causa di una non indifferente accusa di reato. Insomma, Conti resta sempre Conti, professionale e attento come sempre, anche quando toglie le scarpe eleganti e opta per le sneakers da ragazzino.

Andrea Delogu, stilosa e simpatica. Voto: 8

Puntata dopo puntata, Andrea Delogu è sempre una conferma. La conduttrice è perfetta nel suo ruolo, è vivace e fresca, sempre attenta, capace di lasciare spazio agli artisti e dettare il ritmo della serata. Diventa sempre più brava e ci piacerebbe vederla anche su palchi più istituzionali (a proposito di Sanremo, Carlo portala con te suggeriamo noi).

Ed è anche parecchio stilosa. In questa terza serata opta per un look dal gusto Anni ‘2000, con uno svolazzante abito marrone ricoperto di voilant e arricchito da un cinturone in metallo indossato in vita. Il vestito non ha spalline, il tessuto è leggero, eppure sostiene in modo egregio il generoso decoltè. È Andrea stessa a svelare il segreto, mostrando sui social il portentoso reggiseno indossato. Perché, come dicono su TikTok, hot girls don’t gatekeep.

Coez, la frecciatina a Carlo Conti. Voto: 6

In alcuni momenti il tempo corre più veloce che in altri. Negli ultimi cinque anni la musica italiana ha accolto più nomi nuovi di quanti non ne avesse aggiunti nei quindici precedenti. Poco meno di un decennio fa, Coez apparteneva alla nuova leva, a quella nicchia di cantautori dai temi leggeri che riportarono in auge il termine indie. Oggi l’artista romano è già un veterano, con il look giovanile e non più giovane e i capelli meno folti di quanto ricordavamo. Un esempio per i colleghi di palco, così giovani che alcuni non hanno neppure ancora preso il diploma. E, forte di questo inedito ruolo di maestro, Coez si concede l’azzardo di punzecchiare persino Carlo Conti. Su cosa? Su Sanremo naturalmente, suggerendo che la propria nuova canzone sarebbe perfetta per il palco dell’Ariston. Che si tratti di una proposta per il futuro o, forse, di una ripicca seguita a un rifiuto?

Patty Pravo, questa è una vera rockstar. Voto: 10

IPA

Quanti anni ha Patty Pravo? Non importa. Non importa perché le rock star non invecchiano come noi altri, per loro gli anni passano in modo differente. Patty Pravo è sul palco da mezzo secolo, e ogni volta che ci sale continua a incendiarlo. La conoscono tutti, tutti la amano. Intona quel capolavoro immortale di Pensiero stupendo e la piazza si infiamma, si esibisce nella sua nuova canzoncina estiva e nessuno riesce a star fermo. È algida, distante, portatrice sana di un carisma pungente. È Patty Pravo e non serve dire altro, è Patty Pravo e non si può che darle il massimo dei voti.

Emis Killa incorreggibile. Voto: 3

Piaccia o meno, il più acclamato sul palco dei Tim Summer Hits è stato Emis Killa. Il controverso trapper sa come aizzare il suo pubblico e il pubblico, a sua volta, pare amarlo alla follia. I giovani spettatori conoscono le sue canzoni a memoria e le intonano a squarciagola sventolando in aria gli smartphone. Piaccia o meno, è bravo in quel che fa. Non è nostra intenzione fare i bacchettoni, ma il ritornare sul motivo che lo ha autoescluso dallo scorso Festival di Sanremo come fosse stato un raffreddore (si tratta di un’indagine per associazione a delinquere), questo è troppo. La sufficienza non gliela diamo, ma potrà consolarsi con il calore dei propri, numerosissimi, fan.

Francesca Michielin si diverte. Voto: 7

IPA

Voci di corridoio dicono che, negli ultimi tempi, Francesca Michielin sia stata soggiogata a un management il cui obiettivo non sembrava quello di valorizzare la propria artista, anche per quel che riguarda il lato puramente estetico. Finalmente libera, l’ex bambina prodigio di X Factor è tornata a godersi il palcoscenico e a giocare con la moda. È sbarazzina e maliziosa con il corsetto di pelle e la gonna leggera. Si esibisca con la chitarra e canta una delle canzoni preferite della sé ragazzina. E coinvolge tutti in questa allegra nostalgia adolescenziale.

Diodato non ha paura di invocare la pace. Voto: 9

Sul palco si può parlare di politica? E se sì, come? Qual è il limite da non varcare per non farsi censurare come Fedez, ostracizzare come Ghali o zittire come Dargen D’Amico? Una risposta chiara non c’è, ma Diodato se ne frega. A costo di chissà cosa, il cantautore cita la guerra e invoca la pace con le parole della sua musica. Uno degli artisti di maggior spesso sul palco del Tim Summer Hits 2025, e non solo per il coraggio di non restare il silenzio, anche per le canzoni d’amore in grado di commuovere persino il cuore più arido.

Joan Thiele è la più cool. Voto: 10

IPA

Arriva sul palco con una chitarra fatta di marmo e lana (è un tessuto ideato da un suo amico design). Indossa una camiciona da notta con una giarrettiera in pelle e ha anche un mantello da supereroe. Ha la voce di un usignolo e la usa per intonare versi affilati e arguti. Joan Thiele è così cool che non sembra neppure una persona vera. È la ragazza che tutte noi che ascoltavamo l’indie (quello vero, non quello di Coez) sognavamo di diventare. 10 solo perché non si può darle di più.