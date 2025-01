Sanremo 2025, Simone Cristicchi canta Quando sarai piccola. Di cosa parla la canzone

Fonte: IPA Simone Cristicchi

All’interno del cast della 75esima edizione del Festival di Sanremo, quello di Simone Cristicchi rappresenta un grande ritorno: con una serie di presenze di grande successo e una carriera che tocca anche il teatro, il cantante torna al Teatro Ariston per cantare una canzone che racchiude una tematica universale e molto intima. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Quando sarai piccola.

Simone Cristicchi, cosa canta al “Festival di Sanremo 2025”

Una voce già sentita al Teatro Ariston, ma sempre molto apprezzata e pronta a far commuovere. Simone Cristicchi torna tra i Big del Festival di Sanremo dopo una serie di partecipazioni indimenticabili: difficile non ripensare al 2007, anno in cui è salito sul primo posto del podio della kermesse con Ti regalerò una rosa.

Anche quest’anno, Cristicchi appare emozionato e pronto a farci rivivere la sua emotività grazie a Quando sarai piccola: una canzone, come raccontato dallo stesso cantante, “molto speciale, rimasta nel cassetto per diverso tempo. Ho sperato per lei che avesse la luce che merita”.

Ed è proprio questo il desiderio esaudito da Carlo Conti nel deciderlo di farlo rientrare tra i partecipanti in gara. Simone Cristicchi, parlando del suo brano, assicura di presentarsi sempre coerente, con una canzone che lo rispecchia e in cui crede moltissimo.

Grande attesa anche per la serata delle cover di venerdì 14 febbraio, momento in cui il cantante duetterà con Amara, con cui condivide già uno spettacolo teatrale, portando sul palco La cura, uno dei capolavori immortali di Franco Battiato.

Di cosa parla “Quando sarai piccola”

Il tema centrale di Quando sarai piccola è molto intimo ma, allo stesso tempo, universale. Il brano, che ci concentra sul tempo che passa, “nasce per indagare il rapporto tra genitori e figli nel momento in cui questi due ruoli si ribaltano e si diventa i genitori dei propri genitori” ha spiegato il cantante, che vede questo brano come fosse un’altalena.

Un testo che esamina il ciclo della vita e che mette in musica tutto l’amore che i figli possono restituire a quelle persone che si sono prese cura di loro nel corso della crescita generando un moto di gratitudine.

“Le emozioni che sto vivendo ora dopo aver provato per la prima volta il mio brano con l’orchestra sono cose forse mai provate prima, ho sentito una fusione emotiva potentissima con ogni musicista dell’orchestra” ha raccontato il cantante, confermando che, sicuramente, Quando sarai piccola sarà una delle canzoni di questo Festival che difficilmente dimenticheremo.

“Quando sarai piccola”, testo della canzone di Simone Cristicchi

