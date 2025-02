Cristicchi: “A Sanremo 2025 canto la mia vita, mi sentirò nudo. Amara è straordinaria”

Quella di Simone Cristicchi non è stata una conferenza stampa, ma un incontro poetico e toccante in cui si è parlato di Quando sarai piccola, il brano che porta a Sanremo 2025, una canzone che è vita. E nello spazio di un’ora Cristicchi ha raccontato molto della sua vita, di sua mamma Luciana, di Amara, la compagna e artista straordinaria che canterà con lui al Festival nella serata dei duetti La cura di Franco Battiato e di Antonio Marras, lo stilista che lo vestirà all’Ariston.

Simone Cristicchi, a Sanremo 2025 canta la vita vera

Nello splendido concept store di Antonio Marras, NonostanteMarras, in un palazzo della vecchia Milano, Simone Cristicchi ha presentato Quando sarai piccola, a una settimana dall’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Questo brano è molto più di una canzone, poiché parla di vita, di quello che il cantautore ha vissuto e continua a vivere. Per questo sul palco dell’Ariston “mi sentirò nudo. “.

Cristicchi ha scritto il brano cinque anni fa e per tutto quel tempo è rimasto nel cassetto. Quando sarai piccola “è più di una canzone, è vita vera. Non è stata composta per puntare a Sanremo”, ma racconta della tenerezza del prendersi cura di una mamma anziana che tornata bambina e della rabbia di vederla cambiata” a causa della malattia. Simone ha già raccontato in un libro, edito dalla Nave di Teseo, quanto è accaduto alla madre. Ma adesso “grazie a Carlo Conti che l’ha voluta“, potrà raccontarlo in musica a Sanremo 2025. “Questo Festival è una missione, ho già una vittoria spirituale perché posso diffondere e cantare all’Ariston Quando sarai piccola”.

Simone Cristicchi, il duetto con la sua compagna Amara

Per quanto riguarda la serata dei duetti, la scelta di Cristicchi è unica. “Sono stato felice che Carlo Conti abbia accettato la nostra proposta” e così chiama accanto a lui Amara, la sua compagna e artista “straordinaria”, come la definisce, che ha “reso la mia vita meravigliosa” e che sarà con lui sul palco dell’Ariston per cantare La cura di Franco Battiato.

Fonte: Giorgio Amendola

È la prima volta che questo brano viene scelto per i duetti. Anzi, a Sanremo solo Battiato ha cantato La cura ed era proprio il 2007 quando Cristicchi ha vinto il Festival con Ti regalerò una rosa. “Ringrazio Carlo che ha riportato al Festival i cantautori, perché negli ultimi anni non c’erano più”.

Simone Cristicchi, il grave incidente domestico e l’album Dalle tenebre alla luce

Quando sarai piccola è contenuto in Dalle tenebre alla luce (Dueffel Music / ADA Music Italy), la speciale edizione dell’ultimo album in uscita il 14 febbraio in digitale, cd e vinile. Sono passati 11 anni da quando Cristicchi ha pubblicato un album e non a caso la foto di Andrea Arbizzi, scelta come copertina, ritrae L’occhio di Dio, la nebulosa planetaria creata da una stella morente. Per realizzarla ci ha impiegato appunto 11 anni.

Fonte: Ufficio stampa - Simone Cristicchi

La scelta di pubblicare un nuovo album è nata da un grave incidente domestico, dal quale si è salvato grazie al suo angelo custode, Amara. “Ho preso fuoco e dall’agitazione ho battuto la testa su una pietra. Quando sono rinvenuto, il mio primo pensiero è stato: pubblico l’album. Questa è la vera motivazione”, ha spiegato Simone.

Simone Cristicchi e i look di Antonio Marras a Sanremo 2025

Fonte: DiLei

A conclusione di questo meraviglioso incontro, è comparso il padrone di casa, Antonio Marras, più che un stilista ma un vero e proprio artista. Sarà lui a vestire Cristicchi al 75esimo Festival di Sanremo.