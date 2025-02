Fonte: IPA Simone Cristicchi

Un’intensa intervista, quella di Simone Cristicchi a Domenica In. Ha infatti parlato del brano che ha portato a Sanremo 2025, Quando sarai piccola, e della vicenda personale dolorosa che lo ha ispirato.

Quando sarai piccola

Simone Cristicchi ha atteso un bel po’ prima di decidere di puntare al Festival di Sanremo con questa canzone. Quando sarai piccola è una canzone che richiede un periodo giusto, ha spiegato a Mara Venier. Era pronta da 5 anni ma in questo lasso di tempo non c’è mai stato il giusto clima.

Ancora una volta sembra esserci una frecciatina ad Amadeus in queste parole, considerando come nel 2020 ci fosse proprio lui alla guida della kermesse. Nei giorni scorsi, del resto, il cantautore aveva in qualche modo ringraziato l’ex direttore artistico d’averlo tenuto fuori dall’Ariston, perché in quel contesto si sarebbe sentito a disagio.

In questi cinque anni è uscito un nuovo album ma Quando sarai piccola è stata tenuta fuori. Al suo fianco infatti ha avuto persone che gli hanno consigliato di tutelarla. L’obiettivo era chiaramente Sanremo, magari con un’altra conduzione: “Abbiamo aspettato che maturasse il momento per poter parlare di un argomento come questo. È un tema molto delicato, che tocca tantissimi. Quando è arrivato Carlo e l’ha ascoltata e voluta, ho detto dentro di me ‘ecco, è stato giusto aspettare tutti questi anni’”.

Simone Cristicchi, la malattia della mamma

È la storia di mamma Luciana ad aver ispirato la scrittura di Quando sarai piccola. Mara Venier ha voluto precisare come il dramma che l’ha colpita anni fa non abbia nulla a che fare con l’Alzheimer o la demenza senile. Parole che fanno riferimento alle tante interpretazioni circolate in rete, figlie poi di esperienze personali: “Perché ognuno la interpreta a seconda del proprio vissuto”.

Purtroppo a 63 anni la madre di Cristicchi ha sofferto di un’emorragia cerebrale. I suoi figli si sono accorti tardi di quanto era accaduto, essendo la donna sola in casa al momento del malore. I medici le hanno salvato la vita ma al risveglio si sono resi conto di cosa fosse accaduto: è tornata bambina.

“Luciana è stata una mamma incredibile, perché è venuto mancare suo marito quando aveva soltanto 40 anni e tre figli da crescere. Con questa forza incommensurabile, è riuscita da sola. Per noi è un esempio di una forza interiore straordinaria”.

Un esempio che dura ancora oggi, perché sua madre non ha smesso di impartire lezioni di vita ai suoi figli. Potrebbe maledire la vita, ha sottolineato il cantante, ma “riesce ancora a sorridere ed è il più grande insegnamento che ci dà ogni giorno”

A sua madre è accaduto qualcosa di impossibile da accettare e tutto ciò che Simone Cristicchi e i suoi fratelli hanno potuto fare è stato “accompagnarla nel suo percorso di rinascita, nonostante i danni irreparabili. È ancora con noi ed è felice d’avere i suoi figli e i suoi nipotini, che la adorano”.