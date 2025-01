Sanremo 2025, i The Kolors cantano Tu con chi fai l’amore. Di cosa parla la canzone

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA The Kolors

I The Kolors sbarcano per la terza volta a Sanremo 2025 con una canzone intitolata Tu con chi fai l’amore. Un brano pronto a far ballare l’Ariston che parla non solo di sentimenti, ma anche della voglia di superare i propri limiti.

Forti degli ultimi successi e di tormentoni estivi come Italodisco e Un ragazzo una ragazza (canzone portata proprio a Sanremo 2024), la band ha scelto di portare al Festival un brano scritto da Calcutta.

Sanremo 2025: testo e significato di Tu con chi fai l’amore

Tu con chi fai l’amore è il titolo della canzone che i The Kolors hanno deciso di portare a Sanremo 2025. Il brano è stato scritto da Davide Petrella e Calcutta.

Una canzone che parla d’amore, ma anche della voglia di vivere al di fuori degli schemi e di rompere le regole per trovare la vera felicità. Nel corso di Sarà Sanremo, i The Kolors hanno svelato il significato di Tu con chi fai l’amore a Carlo Conti.

“È il nostro modo di celebrare i momento in cui ci guida l’istinto e non gli schemi – hanno spiegato -. Tutto ciò che è inaspettato. È un brano che vuole un po’ celebrare quei momenti in cui guida l’istinto e non il ragionamento e vuole celebrare quel tipo di spensieratezza che si prova in quei momenti. Se la nostra canzone fosse un’immagine, sarebbe l’ascensore”.

Autori di tantissimi tormentoni estivi, con Sanremo 2025 i The Kolors tornano a far ballare e divertire il pubblico, con un ritmo che conquista. Il gruppo d’altronde ha un legame speciale con il Festival.

Era il 2018 quando la band salì per la prima volta sul palco dell’Ariston, coronando così una stagione di successi con il brano Mai, mai, mai. Poi il ritorno a Sanremo nel 2024 con Un ragazzo una ragazza, canzone divenuta un cult, in grado di scalare le classifiche e ottenere numerosi riconoscimenti.

La prima serata di Sanremo 2025 – presentata da Carlo Conti con i co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici – sarà l’occasione perfetta per ascoltare per la prima volta Tu con chi fai l’amore.

Chi sono i The Kolors, in gara a Sanremo 2025

Appassionati di musica elettronica e funk, i The Kolors sono uno fra i gruppi italiani più amati. La band è nata a Napoli nel 2009 ed è composta da Antonio Fiordispino, detto Stash, che è la voce, la chitarra e il frontman del gruppo.

Troviamo poi suo cugino Alex Fiordispino che è alla batteria e alle percussioni, e il bassista Dario Iaculli. Il trio è arrivato al successo nel 2015 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, seguita da Sanremo.

I singoli della band hanno scalato le classifiche vincendo numerosi premi. Fra i brani cult ricordiamo Everytime, ma anche Italodisco e Un ragazzo una ragazza.

I The Kolors hanno pubblicato tre album in studio seguiti da una raccolta con canzoni sia in italiano che in inglese. Fra le loro collaborazioni ricordiamo quelle importanti con Elodie, Guè, Lorenzo Fragola, J-Ax e Gucci Mane.

Nella primavera del 2024 inoltre il gruppo ha annunciato il primo tour europeo, accompagnato dall’uscita del singolo Karma.