Stash dei The Kolors annulla i concerti di Messina e Gela per salute e avverte: le date gratuite restano senza costi, rimborsi in arrivo

IPA Stash costretto a rimandare i concerti

Il frontman dei The Kolors, ha dovuto fermarsi: stop immediato ai concerti in Sicilia del 22 agosto a Messina e del 23 agosto a Gela per motivi di salute.

È stato lo stesso Stash, con una serie di storie su Instagram, a raccontare di non stare bene e di sentirsi dispiaciuto per l’ennesimo rinvio. La voce dei The Kolors ha spiegato di non avere la forza necessaria per affrontare il palco e ha chiesto scusa al pubblico siciliano, promettendo che al più presto arriveranno informazioni sui rimborsi e, se possibile, nuove date di recupero. E parla di una cosa grave che sarebbe successa per i suoi concerti gratuiti.

Il tour estivo dei The Kolors si muove tra concerti a pagamento e tappe gratuite, come un filo che lega piazze e festival alle arene più grandi. Nei live a pagamento il pubblico può godere di show completi, scalette lunghe e momenti pensati per sorprendere, mentre le date gratuite puntano sulla spontaneità e sull’energia della folla, con musica che arriva a tutti senza chiedere un centesimo. Questa alternanza spiega perché Stash tenga a chiarire che le serate gratuite devono restare davvero senza costi, un dettaglio che parla della loro idea di musica aperta e condivisa.

Stash dei The Kolors annulla i concerti di Messina e Gela: cosa è successo

Stash ha raccontato sulle sue storie Instagram di essere sotto cura farmacologica, ma di non riuscire comunque a migliorare.

“Il medico mi ha confermato che il mio stato d’infiammazione, nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo, non mi permette di esibirmi”.

Inoltre il cantante ha scoperto di essere positivo al Covid (“mi sono beccato pure questo bel regalino… il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto”), il che rende ancora più complessa la ripresa.

Stash ha annunciato che non salirà sul palco né oggi né domani, dovendo restare a riposo. Questa doppia batosta ha reso necessaria la cancellazione ufficiale delle date siciliane, dopo che già il concerto ad Agira del 21 agosto era stato rimandato per gli stessi motivi.

Concerti gratuiti dei The Kolors: l’appello di Stash “Non pagate”

Le date di Messina e Gela erano appuntamenti a pagamento e, per questi, il management ha già promesso rimborsi a chi aveva comprato il biglietto. Ma le storie di Stash hanno aggiunto un dettaglio inquietante: in alcune tappe gratuite del tour sarebbe stato chiesto denaro al pubblico per garantirsi un posto.

Una pratica che il frontman ha definito inaccettabile, ribadendo che gratuito significa davvero senza costi aggiuntivi. Il cantante ha parlato con un tono amareggiato, quasi incredulo, perché è veramente ingiusto approfittarsi dei fan.

Ha poi raccontato che i legali della band sono stati attivati per occuparsi dei rimborsi legati alle date a pagamento saltate, ma ha anche aggiunto un invito diretto ai fan: segnalare immediatamente se qualcuno ha chiesto soldi per le date gratuite, perché quelle serate devono restare libere e accessibili a tutti.

Il cantante ammette di sentirsi “mortificato” all’idea di deludere il pubblico siciliano, e assicura che si sta lavorando per trovare quanto prima una soluzione.