Stash e i concerti annullati: “In passato traumatizzato, ho avuto paura di morire”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stash

Stash si confessa su Instagram dopo la scelta di annullare i concerti dei The Kolors. Qualche giorno fa l’artista aveva confessato di essere risultato positivo al Covid, rinunciando a tre live del tour estivo della band per potersi curare.

Concerti dei The Kolors annullati, come sta Stash

Su Instagram, Stash ha aggiornato i fan riguardo la sue condizioni di salute: “Ho fatto un altro tampone e sono positivissimo – ha confessato -, non sento più i sapori e odori, sensazione che ho già provato, ed è fastidiosissimo. Tutto quel cortisone che ho preso non ha aiutato, è stato solo come buttare benzina sul fuoco. Devo solo aspettare che passi”.

Stash ha poi parlato dei concerti annullati in Sicilia e della frustrazione provata all’idea di non salire sul palco con i The Kolors. “La sensazione è brutta e frustrante perché c’erano migliaia di persone che ci aspettavano in concerto, spero davvero presto di darvi buone notizie. Stiamo sentendo gli organizzatori che stanno cercando di capire come fare per recuperare le date”, ha rivelato.

La confessione di Stash sul passato: “Ho avuto paura di morire”

Stash si è poi lasciato andare, raccontando un episodio del passato. L’artista, che è risultato positivo al Covid, ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale in passato a causa di questo terribile virus respiratorio. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha spiegato di aver avuto paura di morire a causa di questa malattia. Una paura così grande da traumatizzarlo, così tanto che Stash ha deciso di curarsi immediatamente quando ha scoperto di essere positivo al Coronavirus, memore di ciò che gli era accaduto nel 2020.

“Tanti mi chiedono nei messaggi di non scrivere Covid e di chiamarla influenza – ha detto -. Vi giuro… sono l’esempio vivente che Covid e influenza stagionale sono due cose distinte e separate”. Poi il drammatico racconto: “Non l’ho mai detto, ma io sono stato all’ospedale durante il Covid con la polmonite da tutti e due i lati e con l’ossigeno attaccato e con la paura fottuta di morire e vi assicuro che non era influenza stagionale”.

“Oggi abbiamo più strumenti per debellarlo – ha aggiunto Stash -, ma perdonatemi, non posso dimenticare quello che ho vissuto. Se sono positivo ad un tampone, se devo prendere un aereo, non ce la faccio a non proteggermi e a non proteggere le altre persone, magari c’è la signora di ottant’anni che vorrebbe abbracciarti e quell’abbraccio potrebbe essere letale per lei. È rispetto nei confronti del prossimo”.

36 anni e una carriera straordinaria alle spalle, Stash è il frontman di una delle band italiane più amate di sempre. I The Kolors, una canzone dopo l’altra, hanno saputo conquistare il pubblico, sfornando hit che hanno scalato le classifiche. L’artista napoletano è legato da tempo a Giulia Belmonte, giornalista e fotomodella, da cui ha avuto nel 2020 e nel 2022 due splendide figlie, Grace e Image. Da sempre riservatissima, Giulia è rimasta accanto a Stash – vero nome Antonio Fiordispino – nei momenti difficili, aiutandolo a superare anche il periodo del Covid.