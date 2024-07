Chi è Calcutta e perché si chiama così

Fonte: Getty Images Calcutta

Negli ultimi anni, la scena musicale italiana ha visto emergere con vigore moltissimi artisti che si inseriscono in quel genere musicale romantico e a tratti malinconico chiamato indie pop. Uno di questi è sicuramente Calcutta, un artista che ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce unica e le sue canzoni cariche di emozioni. Scopriamo qualcosa di più sul cantante e sul perché si chiama così.

Chi è Calcutta

Calcutta, pseudonimo di Edoardo D’Erme, è un cantante nato a Latina il 19 aprile 1989. Da sempre appassionato di musica, ha iniziato a muovere i suoi primi passi come cantante e musicista durante l’università: già nel 2007, Calcutta si esibiva con alcune piccole band nei locali. Nel 2009, insieme all’amico Marco Crypta, fonda una band pop impegnata ad aprire e chiudere esibizioni nei locali. Quando le loro strade professionali si dividono, Calcutta decide di intraprendere la strada da solista.

Inizia a farsi notare nel panorama indie con una serie di brani che mescolano melodie accattivanti e testi introspettivi. La sua musica si distingue per un mix di pop e canzoni d’autore, che riesce a trasmettere con semplicità e profondità. Nel 2015 ottiene il primo vero successo con Mainstream, l’album che contiene brani come Cosa mi manchi a fare, Frosinone e Gaetano.

L’album lo rende molto noto a livello nazionale, tanto che in quello stesso anno intraprende un tour per promuovere il suo lavoro. Nel 2016 pubblica Oroscopo con Takagi & Ketra: un momento di grande successo che lo porta a ottenere dischi d’Oro e di Platino.

Inizia a collaborare con grandi nomi del panorama musicale italiano come J-Ax e Fedez, per cui scrive due testi, Nina Zilli e Francesca Michielin e nel 2018 pubblica Evergreen, album che racchiude altre canzoni di grande successo come Orgasmo, Pesto e Paracetamolo. Tra collaborazioni e scrittura dei suoi testi, nel 2018 Calcutta lavora anche con Elisa: è compositor di Se piovesse il tuo nome, brano di cui è stata successivamente pubblicata la rivisitazione che vede i due cantanti in un duetto.

Dopo una serie di singoli, progetti e collaborazioni, nel 2023 annuncia l’uscita di Relax e del relativo tour: 11 nuovi brani che hanno entusiasmato i fan che aspettavano da tempo un nuovo disco. Nel 2024 sarà poi impegnato in Les Nuits de la Bomba, il festival musicale organizzato da Bomba Dischi, casa discografica che segue Calcutta, che il 12 e il 13 settembre 2024 animerà Parigi.

Perché si chiama Calcutta

Timido, empatico e romantico, Calcutta è da sempre un artista molto riservato. Non ama i riflettori, non farebbe mai un talent e porta con sé un’aria misteriosa: in tanti si chiedono da dove nasce il suo nome d’arte e se ci sia una storia particolare dietro questa scelta.

Il nome Calcutta arriva proprio agli esordi della sua carriera: era infatti lo pseudonimo scelto per il duo fondato insieme a Marco Crypta nel 2009, che Edoardo ha poi deciso di mantenere una volta iniziata la sua avventura da solista. Nessuna storia particolare dietro la scelta del nome. In un’intervista per La Repubblica, infatti, il cantante ha raccontato: “Calcutta è nato per caso, parlando con gli amici, mi dispiace non dare soddisfazione, ma molte cose sono nate per caso.”

Calcutta e la storia d’amore con Angelica Schiatti

Nonostante la riservatezza che lo contraddistingue, nel 2024 si è sentito molto parlare della vita amorosa di Calcutta. Il cantante infatti è felicemente fidanzato con Angelica Schiatti, anche lei cantante, con cui porta avanti una relazione da ormai 4 anni.

I due si sono conosciuti grazie alla passione comune per la musica e alla frequentazione degli stessi ambienti. La coppia vive insieme a Bologna, e ha dovuto fare i conti con un’improvvisa curiosità sul loro conto a causa di una delicata vicenda che vede protagonista Morgan, ex compagno di lei.