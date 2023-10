Fonte: Getty Images Calcutta

Siamo ormai abituati alle stranezze di Calcutta, che ama sorprendere i suoi fan in modo sempre diverso per promuovere e aumentare l’hype per i suoi album dai brani densi e romantici. Anche questa volta, il timido cantante indie pop è riuscito nel suo intento. Poco prima dell’uscita del suo nuovo album Relax, Calcutta ha voluto regalare ai fan un assaggio di quello che potranno ascoltare con una release molto particolare.

Calcutta regala ai fan un anticipo di “Relax” molto particolare

Il suo nuovo album, Relax, è in uscita il 20 ottobre 2023. Lo aveva annunciato proprio Calcutta sui suoi canali il 13 ottobre in modo inaspettato, rivelando quella che molto probabilmente sarà la copertina del disco, ma senza dare molti dettagli su quello che potremo sentire a partire dal 20 ottobre. Calcutta è anche questo: un cantante timido, di un’empatia fuori dal comune, che ama arrivare quasi sottovoce, per poi urlare al mondo tutte le sue emozioni sensazioni all’interno delle sue canzoni.

Poi, la session live a Villa Medici a Roma, che il 14 e 15 ottobre ha dato la possibilità ai fan di ascoltare in anteprima alcune delle tracce presenti nell’album. Ma le sorprese per gli amanti di Calcutta, all’anagrafe Edoardo D’Erme, non finiscono qui. Mentre l’attesa per scoprire e ascoltare ogni traccia del disco cresce, il cantante ha deciso di pubblicare un video su Youtube molto particolare. Un ASMR in cui Sara J Asmr, tra suoni che invogliano al relax come acqua, bolle e fruscii, sussurra i titoli delle tracce dell’album.

“Relax”: le tracce del nuovo album di Calcutta

Ed è proprio in un sussurro che prende forma la tracklist di uno dei dischi più attesi del 2023. Calcutta l’ha voluta annunciare in un modo tutto suo, iniziando a far entrare a punta di piedi i propri fan in quello che a tutti gli effetti sembra essere un viaggio musicale rilassante. Il cantante diventato famoso per brani come Oroscopo e i grandi feat con artiste come Elisa e Francesca Michielin, questa volta non si è proprio risparmiato. Ecco le tracce del nuovo disco:

Coro

Giro con te

Controtempo

2minuti

Tutti

Intermezzo3

SSD

Loneliness

Ghiaccioli

Preoccuparmi

Allegria

“Relax”: testo di “Coro”, il primo brano

Ma non è finita qui: ad aggiungere hype per questo nuovo disco, Calcutta ha deciso di fare un ulteriore regalo ai suoi fan. All’interno del video ASMR, infatti, Sara J Asmr non solo sussurra i titoli dei brani, ma recita a bassa voce anche i testi delle canzoni che potremo finalmente ascoltare a partite dal 20 ottobre e, per i più fortunati, in live durante il tour già sold out che partirà il 30 novembre. Ecco il testo di Coro, la prima traccia:

Se non esistessero i soldi

Noi due dove saremmo

Non si farebbe Sanremo

Forse è anche meglio così

Ti guardo mentre dormi

Abbandonata al vento

Sai ogni tanto ci penso

Che dolore

Se noi due non fossimo qui

Mi sa che hanno suonato

Forse sei te

Corri per le scale

Corri da me

Piango un po’

E dove correre finche si può

Se fossimo scimmie

Se fossimo due robot

Quando finisce il buio

Noi cosa guarderemo

Fuori al teatro a Sanremo

Il mare sospira così

Mi sa che hanno suonato

Forse sei te

Corri per le scale

Corri da me

Piango un po’

Ma dove correre finché si può

Resta qui vicino

Tanto tornerò

Quando finisce il buio

Quando finisce il buio

Quando finisce il buio

Quando finisce il buio