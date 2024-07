Les Nuits de la Bomba, da Calcutta ad Ariete: la line up del festival a Parigi

Fonte: Getty Images Calcutta e Ariete ospiti al festival "Les Nuits de la Bomba"

Bomba Dischi, l’etichetta discografica indipendente romana che vanta artisti seguitissimi, è pronta a regalare ai fan un evento senza precedenti. A settembre gli amanti della musica pop indipendente potranno infatti partecipare a Les Nuits de la Bomba, il festival che raccoglie gli artisti e le artiste dell’etichetta in un evento che quest’anno si terrà in una città d’eccezione: Parigi.

“Les Nuits de la Bomba”: Il Festival a Parigi

Bomba Dischi celebra gli artisti della sua etichetta col botto nel 2024. La casa discografica romana fondata nel 2012 e che ha rapidamente guadagnato un’ottima reputazione per aver scoperto e promosso alcuni dei talenti più brillanti della scena musicale italiana come Calcutta e Franco126, ha infatti organizzato un festival intitolato Les Nuits de la Bomba, volto ad accogliere i fan dei cantanti che collaborano con loro in due serate che hanno tutta l’aria di regalare emozioni senza precedenti.

Programmate per il 12 e il 13 settembre 2024, le due serate di festival porteranno gli artisti a Parigi per esibirsi in due celebri locali della capitale francese: Cabaret Sauvage e Trabendo. Durante le serate, gli artisti e le artiste dell’etichetta si alterneranno sui palchi dei locali per connettersi con i fan in un contesto internazionale attraversando diverse generazioni e generi molto interessanti: pop indie, elettronica e non solo.

Questo evento sancisce ancora una volta il successo di un’etichetta che, dopo aver organizzato il proprio evento annuale nei luoghi più rappresentativi della Roma alternativa come il Lanificio al Circolo degli Artisti, Largo Venue, Monk, Ex Caserma Guido Reni ed Ex Dogana, ora decide di fare un passo in più portando la sua musica fuori dai confini italiani. Una scelta coraggiosa ma che ha tutte le carte in regola per regalare qualcosa di bellissimo: ogni evento organizzato da Bomba Dischi negli anni è stato infatti un vero e proprio successo, attirando fan da tutta Italia e creando un’atmosfera di festa unica nel suo genere.

Les Nuits de la Bomba promette ancora una volta di essere un evento memorabile non solo per la qualità della musica che i fan potranno ascoltare, ma anche per l’atmosfera unica che si creerà. Gli spettatori potranno immergersi in due serate di musica coinvolgente, scoprendo nuove sonorità e vivendo l’emozione di vedere dal vivo i loro artisti preferiti in una città come Parigi, nota non solo per la sua bellezza e il suo fascino, ma anche per essere un epicentro culturale e musicale. Un luogo che farà da perfetto sfondo a questo evento, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più speciale.

La line up di “Les Nuits de la Bomba”

Il festival, che avrà luogo nelle serate del 12 e del 13 settembre, vedrà sui palchi dei locali francesi grandissimi nomi, pronti a rappresentare al meglio la scena musicale indipendente italiana. Ecco la line up completa divisa per giornata e locale:

12 settembre, Cabaret Sauvage

Ariete

Bnkr44

Colombre & Maria Antonietta

Esseho

Giorgio Poi

Nuvolari

Replicant

Tenth Sky

13 settembre, Cabaret Sauvage

Calcutta

Clavdio

Franco126

Psicologi

13 settembre, Trabendo