I Bnkr44 tra i vincitori di Sanremo Giovani 2023: chi sono

Fonte: IPA Bnkr44

Amadeus e la commissione di Sanremo hanno finalmente decretato chi, tra i dodici finalisti di Sanremo Giovani, prenderà parte insieme ai Big alla settimana più attesa dagli amanti della musica italiana. Artisti con voci e stili molto diversi tra di loro, che a partire dal sei febbraio 2024 avranno la possibilità di far sentire i loro brani inediti sul palco dell’Ariston. Tra i vincitori di Sanremo Giovani, oltre a Clara e ai Santi Francesi, ci sono anche i Bnkr44. Ecco chi sono.

Chi sono i Bnkr44, vincitori di Sanremo Giovani

Più che un gruppo, si definiscono un collettivo. I Bnkr44 sono dei ragazzi giovanissimi che porteranno la loro musica, insieme ai Santi Francesi e Clara, gli altri 2 vincitori di Sanremo Giovani, sul palco del teatro Ariston chiudendo così il cast dei 30 artisti convocati per il Festival di Sanremo 2024. I Bnkr44 hanno tra i 20 e i 23 anni, arrivano dalla Toscana e hanno dei nomi d’arte molto particolari: Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera, il loro manager. Un gruppo di elementi che non canta tutto insieme, ma che si alterna all’interno di ogni brano.

Fonte: IPA

Il nome del loro gruppo nasce dalla parola Bunker: un luogo in cui si incontravano per stare insieme, scrivere musica e registrare, che è diventato in pochissimo tempo il loro ritrovo, il loro posto felice in cui poter essere creativi. Il loro progetto è iniziato nel 2019, proprio prima del lockdown. “Per fortuna, durante il secondo lockdown, ci siamo praticamente trasferiti al Bnkr e abbiamo pensato solo a fare musica.” Hanno raccontato. Hanno iniziato a pubblicare i loro pezzi su SoundCloud fino a farsi notare da Bomba Dischi, la casa discografica di nomi come Calcutta, Liberato e Ariete che ha deciso di puntare sul loro talento. Nel 2022 parte il loro primo tour, che li ha portati in tutta Italia.

Per loro Sanremo non è propriamente una prima volta: durante il Festival 2023, infatti, i Bnkr44 si sono esibiti insieme a Sethu con il brano Charlie fa surf dei Baustelle durante la serata delle cover. Quest’anno però, le cose sono cambiate. I Bnkr44, grazie alla loro vittoria a Sanremo Giovani, potranno calcare quel palco come protagonisti assoluti.

La musica dei Bnkr44

I Bnkr44 non sono la solita boy band. Nessun coro, ma alternanza di voci e stile che li caratterizza fin dalle loro prime canzoni. Una miscela di pop post moderno che genera brani allegri, dai temi forti studiati per non essere malinconici, ideali per il gusto musicale delle nuove generazioni.

Attenzione però a cercare di classificarli: in un’intervista per billboard, il gruppo ha spiegato che non gli interessa appartenere a un genere specifico. “Il nostro interesse è una via di mezzo. Grazie al fregarcene riusciamo a produrre quello che si può ascoltare. Ovvero uniamo tutte le nostre influenze. Così il nostro non è pop, non è hip hop né musica elettronica. Ma è tutto quanto insieme: è un frullato pop. Capiamo che può essere un po’ difficile per chi ci guarda dall’esterno ma noi siamo contenti di fare live dove la gente poga!” Non ci resta che aspettare la settimana del 6 febbraio 2024 per scoprire qualcosa di più di questi sette ragazzi e del loro frullato pop, insieme a tutti gli altri Big in gara.