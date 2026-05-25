Stefano De Martino, weekend di musica a Milano: la passione del conduttore di Sanremo 2027

IPA Stefano De Martino

Il fine settimana milanese ha respirato un’aria decisamente incandescente. Tra la folla dell’Idroscalo e le vibrazioni della musica indipendente, Stefano De Martino ha sorpreso tutti con la sua presenza. Per il conduttore, fresco di nomina per Sanremo 2027, si è trattato solo di un weekend di svago nella città che frequenta sempre più spesso (e dove vive), nel quale ha approfittato per una vera e propria immersione totale nelle nuove tendenze della discografia italiana. Chi lo ha incrociato tra i palchi del Festival MI AMI ha visto un uomo curioso, rilassato e profondamente connesso con la musica di oggi.

Non è un segreto che per il presentatore napoletano questo sia un momento d’oro. Il grande pubblico lo adora per la sua conduzione spontanea e trascinante in Rai, ma la sfida che lo attende sul palco dell’Ariston richiede qualcosa in più: orecchio, intuito e una reale comprensione di ciò che le persone amano ascoltare. A Milano, Stefano si è mosso come un appassionato tra gli appassionati, cantando e scambiando battute con artisti e addetti ai lavori, dimostrando che la musica non è solo un dovere professionale legato al suo prossimo ruolo di direttore artistico, ma una passione che coltiva da sempre.

Stefano De Martino, un orecchio attento alla scena contemporanea

L’atmosfera informale dei concerti milanesi ha offerto lo sfondo perfetto per osservare il “metodo De Martino”. Mettendo da parte per qualche ora i completi eleganti della prima serata, lo showman ha scelto di vivere i live confuso tra il pubblico. Questo weekend meneghino sembra confermare la direzione che il conduttore vuole dare al suo Festival: un evento che unisce la grande tradizione della canzone italiana alle realtà più fresche e alternative del momento.

Ascoltare dal vivo i nuovi talenti, catturare l’energia che si scatena sotto un palco e capire quali sonorità riescono a far battere il cuore delle generazioni più giovani sono passaggi fondamentali. Stefano sa bene che per scrivere una nuova pagina di Sanremo è essenziale stare in mezzo alla gente e captare le tendenze prima che diventino mainstream.

Verso Sanremo 2027, idee chiare e ascolto

“Sanremo fa venire i capelli bianchi: potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso o il più brutto di sempre. L’importante sarà lasciare un segno”, ha dichiarato Stefano De Martino.

Queste parole, rilasciate non molto tempo fa, raccontano tutta la sana trepidazione di chi ha davanti a sé la responsabilità più grande della televisione italiana. Ma la paura, per chi ha una solida formazione da ballerino e anni di gavetta alle spalle, si trasforma subito in adrenalina e lavoro sul campo. Il fine settimana a Milano è la prova che la macchina organizzativa della kermesse del 2027 si è già messa in moto, partendo proprio dalle fondamenta più importanti: le canzoni e gli artisti.

I telespettatori e gli appassionati della kermesse possono stare tranquilli. Dietro il sorriso smagliante e l’ironia travolgente che ce lo fanno amare, c’è un professionista che sta studiando e ascoltando tantissimo. Il viaggio verso la città dei fiori è ancora lungo, ma se il buongiorno si vede da questi weekend milanesi ricchi di note e curiosità, il Sanremo firmato Stefano De Martino potrebbe essere uno spettacolo sorprendente, caloroso e, soprattutto, pieno di ottima musica.