Sanremo 2025, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento cantano La mia parola. Testo e di cosa parla la canzone

Fonte: IPA Shablo, Guè, Joshua e Tormento

Quest’anno, la quota urban di Sanremo 2025 è rappresentata da Shablo: il produttore, insieme a Guè, Joshua e Tormento, arriva al Festival consacrando una carriera di grandi produzioni con La mia parola. Ecco testo e significato.

Shablo, Guè, Joshua e Tormento, cosa cantano al “La mia parola”

Una carriera in studio fatta di musica, collaborazioni e produzioni di altissimo livello. Shablo, si sa, è uno dei produttori più apprezzati e talentuosi della scena urban. Parte di progetti che hanno dato vita a canzoni di grandi del genere come Fabri Fibra, Club Dogo e Marracash, ora l’artista è pronto a partecipare al Festival di Sanremo 2025 con La mia parola.

Un brano che, come raccontato dallo stesso Shablo, proverà a stupire il pubblico riprendendo alcune influenze musicali del passato. Per portarlo a Sanremo, essendo produttore, Shablo ha scelto di avvalersi della voce di alcuni amici e colleghi: Guè, Joshua e Tormento.

Un mix perfetto che racchiude sonorità più nostalgiche a quelle moderne che si rifletterà anche nella serata dei duetti, dove gli artisti canteranno sul palco insieme a Neffa un medley di Amor de mi vida dei Sottotono e Aspettando il sole proprio di Neffa.

Di cosa parla “La mia parola”

A Sanremo 2025, La mia parola è la vera cifra urban tra passato e presente. Shablo ha scelto di far incontrare un mix di influenze che spaziano dal rap all’R&B per mostrare diverse generazioni.

Parlando del pezzo, il produttore lo ha raccontato come “un esercizio di stile tipico del genere urban. Ripesca nelle tradizioni della musica black e soul delle origini, ma reinterpretato in chiave contemporanea”.

Una fusione portata sul palco da tre grandissimi della scena: “Tormento, con il gruppo Sottotono, era già un punto di riferimento quando ho iniziato a fare musica. Guè è mio coetaneo e abbiamo cominciato insieme. Joshua è giovane e appartiene alle nuove leve del genere urban”.

“La mia parola”, testo della canzone di Shablo

Il testo di La mia parola pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

24h 7 su 7 no stop

Siamo in sbatti sbatti per arrivare al top

Tu fai chatty chatty io faccio parlare il mio flow

Non ti danno abbracci qua sei da solo nel block

Io le mando baci lei che per me è la più hot

Mi dicevi taci, ora però sono il goat

Quaggiù odi e ami a giudicarmi è Dio

Amo la mia mami, amo sti money e l’hip-hop

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

Suona dal basso questo gospel

È la voce di chi raccoglie le forze

Nonostante tutto mette da parte i forse qui vince la legge del più forte

È rap è blues e gin & juice

Fai il mio nome tre volte beetlejuice

Suona ancora più forte bad and boujee

Rock’n’roll lo sai party & bullshit

La voce del blocco suonerà più forte

Per quelle volte che ci hanno chiuso le porte

E ho solo una word, se dico che hai la mia parola

Lo sanno i miei g, questa è la way that we live

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so

È una street song

Per dare quello che ho

Brucerò fino alla fine

Chiuso tra cemento e smog

È una street song

Qui la gente muore e vive

Senza soldi e alternative

L’unica cosa che so