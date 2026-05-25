TonyPitony, Guè e Shablo per la prima volta insieme col singolo Cadillac

"Cadillac" è il nuovo singolo di TonyPitony, Guè Pequeno e Shablo, alla loro prima collaborazione

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Shablo, TonyPitony e Guè

Un trio d’eccezione e un brano in lizza per il titolo di tormentone dell’estate: Guè, TonyPitony e Shablo hanno annunciato l’uscita del singolo Cadillac, disponibile sulle piattaforme digitali dal prossimo 29 maggio. La curiosità dei fan, neanche a dirlo, è alle stelle.

TonyPitony, Guè e Shablo annunciano Cadillac

Si annuncia un featuring a dir poco “iconico” quello che vede riuniti per la prima volta TonyPitony, Guè e Shablo. I tre artisti hanno infatti annunciato l’uscita del brano Cadillac, che arriverà sulle piattaforme digitali da venerdì 29 maggio 2026. Sul singolo, per il momento vige un riserbo quasi assoluto: sono infatti pochissimi i dettagli trapelati sulla canzone, che potrebbe giocare un ruolo da protagonista assoluta con la stagione estiva alle porte.

Cadillac, infatti, nasce come un dialogo a tre voci in cui scrittura, interpretazione e produzione si intrecciano: il riferimento è alle auto simbolo del rap americano, ma il brano non si limita ad omaggiare l’immaginario gangsta a stelle e strisce. Ogni verso, ogni barra della canzone diventa invece parte di una sfida condivisa e ogni dettaglio ridefinisce i confini della collaborazione.

A regalare qualche spoiler è lo stesso TonyPitony sui social: nel commento che accompagna la locandina del singolo, l’artista ha lasciato trapelare il possibile concept del videoclip della canzone. “Prendere una CADILLAC per andare a professioniste del sesso nel deserto del Nevada non è stata proprio una grande idea”, ha scritto. Non c’è che dire, ne vedremo sicuramente delle belle.

TonyPitony, Guè e Shablo: il trio delle meraviglie

Cadillac unisce il meglio di tre mondi musicali: il carisma e il savoir faire delle rime di Gué, la raffinatezza delle produzioni di Shablo, il sound e l’ironia inconfondibile e dissacrante di TonyPitony. Tre artisti che hanno segnato, ciascuno a modo proprio, l’immaginario della musica italiana.

Guè Pequeno è considerato uno dei padri dell’hip hop italiano. Sulle scene dagli anni 2000 con i Club Dogo, ha poi intrapreso con successo una carriera da solista: inizialmente artista di nicchia, è poi esploso anche nel panorama mainstream collaborando con artisti come Marracash, Geolier, Rose Villain ed Elodie. Tra i suoi brani più famosi si ricordano Le bimbe piangono; Brivido e Bling bling (oro).

TonyPitony è invece un artista dall’identità segreta che si esibisce indossando una maschera di Elvis Presley. Dopo la partecipazione ad X-Factor, è esploso sui social grazie ai suoi brani provocatori ed ironici, che gli sono valsi non poche critiche. Il grande pubblico lo ha comunque scoperto all’ultimo Festival di Sanremo, in cui ha vinto la serata delle cover in coppia con Ditonellapiaga.

Infine Shablo, vero nome Pablo Miguel Lombroni Capalbo, è noto soprattutto per la sua attività di producer e dj, avendo collaborato con artisti come Club Dogo, Sfera Ebbasta, Irama, Rkomi e Achille Lauro. Come rapper ha tuttavia partecipato al Festival di Sanremo, proprio insieme a Guè, con il brano La mia parola.

Se i due rapper collaborano quindi da molti anni, si tratta del primo featuring con TonyPitony, che aggiungerà sicuramente una vena più ironica e dissacrante al primo progetto del trio.