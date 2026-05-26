King Marracash, fenomeno del box office: debutto con 22 milioni di spettatori

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Marracash

King Marracash parte fortissimo e trasforma il suo arrivo al cinema in un piccolo caso. Il docufilm dedicato a Marracash, diretto da Pippo Mezzapesa, ha debuttato al primo posto del box office italiano nella giornata di lunedì 25 maggio, raccogliendo oltre 22 mila presenze in sala. Un risultato che racconta molto più di un semplice successo cinematografico: conferma quanto il pubblico continui a seguire Fabio Rizzo (vero nome del rapper siciliano) anche fuori dal palco, dalle piattaforme musicali e dai grandi live.

Il titolo, pensato inizialmente come evento speciale di tre giorni, proseguirà il suo percorso al cinema con nuove repliche e ulteriori programmazioni a partire da giovedì 28 maggio. Segno che la curiosità attorno al racconto più intimo del rapper non si è esaurita con il debutto, tutt’altro.

King Marracash debutta in testa al box office

Il dato più evidente è quello delle presenze: oltre 22 mila spettatori nel primo giorno. Per un docufilm musicale, non è un numero qualsiasi. King Marracash è stato infatti il film più visto di lunedì 25 maggio e ha segnato il miglior debutto per un progetto musicale di questo tipo dal 2024.

Un risultato che pesa anche perché arriva in un momento in cui il pubblico sceglie sempre più spesso il cinema come esperienza, non solo come visione. Nel caso di Marracash, la sala diventa quasi un’estensione del concerto: un luogo in cui ritrovarsi, riconoscersi e rileggere insieme una storia che molti fan sentono già vicina.

La programmazione, dunque, non si fermerà alla breve finestra inizialmente prevista. Le nuove date dal 28 maggio rispondono a una richiesta evidente: il pubblico vuole vedere il film, parlarne, portarlo oltre l’evento. E per un artista che ha costruito negli anni un rapporto molto forte con la propria fanbase, questo passaggio dal palco allo schermo sembra quasi naturale.

Cosa racconta il docufilm

Ma di cosa parla il docufilm? King Marracash non si limita a celebrare una carriera ma prova a entrare nella storia personale e artistica di Fabio Rizzo, seguendo il percorso che lo ha portato dalle prime rime alla centralità nella scena rap italiana. Il racconto attraversa i luoghi che hanno contribuito a formarne l’immaginario: la Barona, quartiere milanese in cui è cresciuto, e la Sicilia, radice familiare e affettiva.

La regia di Pippo Mezzapesa (Avetrana – Qui non è Hollywood, La legge di Lidia Poët) lavora su un equilibrio delicato: mostrare il personaggio pubblico senza perdere l’uomo dietro il nome d’arte. Nel film trovano spazio la quotidianità, gli affetti, i collaboratori, i momenti di esposizione e quelli di maggiore fragilità. Non solo il successo, quindi, ma anche le pause, le ombre, le trasformazioni interiori.

A rendere più ampio il ritratto ci sono le testimonianze di figure che hanno incrociato il percorso di Marracash, da Elodie a Guè, passando per Deleterio, Paola Zukar, Jacopo Pesce, Matteo Mancuso, Marz, Mirko Rizzo, Rame e Massimo Recalcati. Presenze diverse, capaci di restituire il profilo di un artista che ha sempre usato il rap non solo per raccontarsi, ma anche per leggere il mondo attorno a sé.

Uno dei passaggi più simbolici del docufilm è il Block Party, il concerto pensato come ritorno e omaggio al quartiere. Non un semplice evento musicale, ma una specie di chiusura del cerchio: Marracash torna dove tutto è cominciato e porta lì il risultato di un percorso costruito tra talento, disciplina, inquietudini e riscatto.

Prodotto da Groenlandia in collaborazione con Disney+ e in associazione con Adler Entertainment, il docufilm porta al cinema un Marracash vicino, meno statuario e più umano. Il debutto da oltre 22 mila presenze conferma che la sua storia, oggi, non appartiene soltanto alla musica. Appartiene anche a chi vuole capire cosa c’è dietro il mito.