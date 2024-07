Avetrana – Qui non è Hollywood, la mini serie su Sarah Scazzi con Vanessa Scalera fa discutere

Dal prossimo autunno in streaming su Disney + arriva "Avetrana- Qui non è Hollywood", la serie che racconta l’omicidio di Sarah Scazzi

Fonte: Getty Images Vanessa Scalera

Sono trascorsi ben 14 anni da quando, nell’estate 2014, l’Italia intera si fermò per seguire la vicenda di Sarah Scazzi, una 15enne scomparsa nel nulla ad Avetrana, in provincia di Taranto. Uno dei casi di cronaca nera più controversi della storia italiana, arriva sul piccolo schermo sotto forma di mini serie: Avetrana – Qui non è Hollywood sarà disponibile quest’autunno sulla piattaforma streaming Disney +. E sembra già destinata a far discutere.

Avetrana- Qui non è Hollywood: cosa c’è da sapere sulla serie

Avetrana- Qui non è Hollywood è una mini serie che racconta il delitto di Avetrana, in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi, e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò. Lo show è composto da 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia, Sarah, Sabrina, Michele e Cosima, rispettivamente vittima e presunti colpevoli dell’omicidio.

È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare. Tutto il paese è in subbuglio, soprattutto la cugina, Sabrina, che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspettava per andare al mare. Sembra una fuga innocente, ma non lo è. Perché, mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla. La troveranno in fondo a un pozzo. Le indagini degli inquirenti coinvolgeranno inevitabilmente la famiglia Misseri: Cosima e Sabrina, zia e cugina della 15enne, condannate poi all’ergastolo per l’omicidio della vittima, e lo zio Michele, condannato ad 8 anni per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove.

Il cast della mini serie

Diretta dal regista Pippo Mezzapesa, che ne ha scritto anche la sceneggiatura insieme ad Antonella W. Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni, Avetrana- Qui non è Hollywood è prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia. “Il delitto di Avetrana è un caso che ha sconvolto l’Italia e mosso l’opinione pubblica”, ha dichiarato il regista. “Ringrazio The Walt Disney Company Italia e Groenlandia per avermi offerto l’occasione di raccontare con grande libertà questa storia a cui ci siamo approcciati con la cura che merita un caso così complesso, che continua a catturare l’interesse di tutti. Una storia che abbiamo voluto rappresentare attraverso gli occhi dei suoi protagonisti”.

Di primissimo livello anche il cast dello show, che vede nei panni di Cosima Misseri Vanessa Scalera, attrice nota al grande pubblico per aver vestito i panni di Imma Tataranni nell’omonima fiction Rai. Con lei ci sono Paolo De Vita, che presta il volto Michele Misseri; Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri; Imma Villa in quelli di Concetta Serrano; Federica Pala nel ruolo di Sarah Scazzi. A loro si aggiungono Anna Ferzetti, che interpreta la giornalista Daniela, Giancarlo Commare, volto di Ivano, e Antonio Gerardi che interpreta il Maresciallo Persichella.

La serie è basata sul libro Sarah la ragazza di Avetrana, scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni ed edito da Fandango Libri. Al caso è stato già dedicato in passato un documentario in onda su Nove, diversi speciali televisivi e ben due podcast, a testimonianza del grande interesse suscitato sul pubblico.