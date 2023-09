“Imma Tataranni 3”, i libri della fiction Rai con Vanessa Scalera e in che ordine leggerli

Fonte: Ansa Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo in "Imma Tataranni 3"

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è giunta alla terza stagione. A partire da lunedì 25 settembre in prima serata su Rai 1, per un totale di quattro appuntamenti, Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’ormai celebre Procuratore di Matera: incorruttibile, implacabile, dissacrante ma di grande umanità e graffiante ironia, capace di risolvere i casi più intricati, con metodi spesso poco ortodossi e grazie a una prodigiosa memoria.

Imma Tataranni, i romanzi di Mariolina Venezia

Il personaggio di Imma Tataranni nasce dai romanzi di Mariolina Venezia, editi da Einaudi, che è stata coinvolta sin dalla prima stagione nell’adattamento televisivo dei suoi fortunati libri. In particolare i nuovi quattro episodi sono ispirati a Come piante tra i Sassi, Via del Riscatto, Maltempo, Rione Serra venerdì. Scopriamo in che ordine vanno letti e la loro trama.

Anche in questa terza stagione, Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera, tenace e decisa, controcorrente anche nel vestire, si trova a indagare sulle ragioni profonde dell’odio, sugli ostacoli dell’integrazione, sulle diverse conflittualità sociali per arrivare alla verità, ai colpevoli, abbattendo – prima di ogni altra cosa – pregiudizi e sentenze popolari affrettate.

Sono passati diversi mesi da quando il maresciallo Colagiuri è stato ferito nell’attentato in cui ha perso la vita il boss Saverio Romaniello (così era finita la seconda stagione). Ora ritroviamo la Tataranni impegnata nella solita routine tra famiglia e lavoro, ma con delle novità: Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli. Imma e Pietro (Massimiliano Gallo) si ritrovano adesso nella casa vuota e, senza lasciarsi andare alla malinconia, tornano a essere la coppia di un tempo.

Imma Tataranni e Cologiuri: è amore?

Almeno fino a quando Calogiuri non si sveglia dal coma: il maresciallo inizialmente sembra aver perso la memoria, ma pian piano recupera tutto, tranne la consapevolezza di essere innamorato di Imma. La Tataranni ne è inevitabilmente colpita, ma è preoccupata soprattutto dal

fatto che Calogiuri, diventato freddo con lei, è pericolosamente determinato a scoprire cosa si nasconde dietro l’attentato.

Nello stesso tempo, nel matrimonio di Imma qualcosa si incrina e Pietro, per reagire, si iscrive a un corso di pugilato. Qui conosce Sara, una trascinante e brillante paleontologa che lo invita a seguire un corso di scrittura sul giallo. Imma si trova così, con Pietro e Calogiuri che sembrano aver preso strade che portano lontano da lei.

Questa terza stagione racconta il progressivo rinnamoramento di Calogiuri per Imma, ma anche la sua evoluzione: da ragazzo a uomo che sa quel che vuole e ha tutte le intenzioni di prenderselo. La situazione precipita nel finale e Imma si trova a chiedere inaspettatamente aiuto a una persona che è sempre stata lì, accanto a lei.

La trama dei quattro episodi

Primo episodio: Lontano dagli occhi

Sono passati alcuni mesi dall’agguato in cui Saverio Romaniello ha perso la vita e il maresciallo Ippazio Calogiuri, colpito da una pallottola, è entrato in coma. Imma lo va a trovare ogni giorno in ospedale nonostante i suoi innumerevoli impegni. In Procura può contare solo su un volenteroso Capozza e su Diana, che inizia a collaborare con lei sempre più attivamente.

Per quel che riguarda la famiglia: la figlia Valentina ha deciso, non senza conflitti con la madre, di andare a studiare Lingue orientali a Napoli dove anche il suo ragazzo, Gabriele, è tornato a vivere. Con Pietro, il marito, sembra essere tornata la serenità. Almeno fino a che Calogiuri, inaspettatamente, si risveglia dal coma.

Proprio il giorno prima di essere trasferito in un centro specializzato a Venezia, il maresciallo riapre gli occhi e scopre che non ricorda nulla, nemmeno del suo amore proibito per Imma. Intanto Imma indaga sull’omicidio di un imprenditore alberghiero, grande amico di Gianni Morandi, “guest star” della prima serata nel ruolo di se stesso. È proprio il cantante bolognese a scoprire il cadavere e con le sue rivelazioni indirizza subito gli inquirenti verso il possibile colpevole. Nel frattempo, Pietro conosce in palestra Sara, giovane e brillante paleontologa.

Secondo episodio: Liberaci dal male

Dopo mesi di convalescenza, Calogiuri ritorna al lavoro ma non è più quello di prima: è scontroso, irritabile e – soprattutto – impegnato nella ricerca ossessiva della verità sull’attentato in cui Saverio Romaniello ha perso la vita. Su richiesta di Vitali, Imma lo coinvolge in un’indagine a Taranto. Nella Gravina di Laterza è stato trovato il cadavere di un ragazzo di Matera: un apparente suicidio che cela in realtà una storia di droga, gelosie e scappatoie. Un’intuizione di Calogiuri mette Imma sulla strada giusta. Nel frattempo, Diana si è iscritta a un sito di incontri on line, che si rivelano uno più disastroso dell’altro.

Il rientro di Calogiuri in servizio, la fa sentire messa da parte e lo stesso accade a Pietro, il quale torna a sentirsi minacciato dalla presenza del maresciallo. Così, approfittando dell’invito di Sara, la ragazza conosciuta in palestra, partecipa a un corso di scrittura sul giallo: un’ occasione per condividere con cognizione di causa le indagini di Imma.

Terzo episodio: Ladri del futuro

Nella frazione La Martella è stata uccisa la diciottenne Fatima Sarkam, figlia di immigrati bangladesi. La stampa insinua che a ucciderla siano stati il padre e il fratello, per difendere l’onore di casa, dopo che la ragazza si era opposta a un matrimonio combinato.

Si scopre però, che le cose non sono andate così.

I contrasti fra Fatima e la sua famiglia, rispecchiano in qualche modo anche le incomprensioni fra Imma e Valentina, che a Napoli affronta il difficile esame di letteratura orientale. A complicare le cose, c’è l’arrivo a Napoli di sua nonna Filomena, andata a controllare come se la cava la nipote nella grande città. Ed è Filomena a scoprire che Valentina nasconde qualcosa a Imma. Così come tutti gli altri: Diana, sempre più insoddisfatta, non le ha mai detto di essersi iscritta al sito d’incontri; Pietro le nasconde l’amicizia sempre più intima con Sara; e Calogiuri continua segretamente a indagare sulla morte di Romaniello. Quando Imma lo scopre, gli farà una sconcertante rivelazione.

Quarto episodio: Il prezzo della libertà

Sara, la paleontologa che Pietro sta frequentando, viene uccisa. Dalle indagini emerge la relazione appena nata tra lei e Pietro, primo indiziato perché erano insieme, al Museo archeologico, la sera dell’omicidio. Imma è profondamente ferita dalla scoperta. Non può occuparsi del caso, chiede quindi un periodo di aspettativa ma cerca nonostante tutto, di aiutare Pietro. Calogiuri insiste nella sua indagine segreta sul reale mandante dell’attentato contro Romaniello. Dagli elementi raccolti sembra che a ordinare l’esecuzione sia stato l’imprenditore in odore di mafia, Cenzino Latronico.

Ma come è possibile se l’uomo è morto venti anni prima? Si tratta di un fantasma che irrompe nella vita privata della Tataranni attraverso una rivelazione fatta dalla madre di Imma, in un momento di lucidità. Intanto, Imma scopre il vero colpevole dell’omicidio di Sara, salvando così il marito, ma non il matrimonio. E decide di affrontare anche Calogiuri, che le rivelerà una verità incredibile che la tocca in prima persona.

I quattro romanzi di Mariolina Venezia: l’ordine di lettura

Mariolina Venezia ha scritto quattro romanzi da cui è stata tratta liberamente la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Si possono tutti acquistare online. Ecco l’ordine di pubblicazione (e di lettura):